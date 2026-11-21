Ci sono iniziative che nascono per un luogo, ma che possono diventare qualcosa di ancora più grande. Nei primi giorni di settembre 2026, il Comitato Giovani Saline aveva lanciato il progetto solidale “Un Battito per Saline”, con un obiettivo semplice ma prezioso: donare un defibrillatore alla propria comunità. Dopo aver appreso dall’Amministrazione comunale la scelta di installare a Saline Joniche il defibrillatore donato dalla Città Metropolitana al Comune di Montebello Jonico, questi giovani avrebbero potuto considerare concluso il proprio impegno e raggiunto l’obiettivo iniziale.

Ma hanno scelto di non fermarsi. Hanno deciso di continuare a credere nel loro progetto e di rivolgere la propria attenzione a un’altra frazione del territorio comunale, ancora sprovvista di questo importante presidio salvavita: Masella.

È così che il progetto, nato a settembre come “Un Battito per Saline”, prosegue il suo cammino e diventa “Un Battito per… Masella”. Una scelta che assume un significato ancora più bello se pensiamo che il Comitato nasce e opera principalmente a Saline Joniche, ma ha deciso di mettere il bene comune davanti ai confini territoriali. Perché la solidarietà autentica non si misura in chilometri, non distingue tra frazioni e non si ferma quando il bisogno più vicino trova una risposta.

Questi giovani ci ricordano che fare comunità significa anche guardare oltre il proprio paese e tendere una mano a chi ne ha bisogno. Il Comitato Giovani Saline non ha cambiato il proprio obiettivo. Ha semplicemente allargato il proprio cuore.

Un gesto che merita di essere conosciuto, sostenuto e condiviso.

Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico ha “sposato” questa bellissima iniziativa del comitato giovani Saline. Nel ringraziare tutti ha fatto un video per invitare tutti a partecipare alla raccolta e all’iniziativa che si terrà a Saline presso piazza chiesa il 13 dicembre ove ci sarà Stefano Priolo live e panino con frittole, crespelle e vino.

“Vedere i giovani di Saline – afferma don Giovanni Zampaglione – non per un interesse personale, ma per la sicurezza di Masella – dagli anziani ai bambini, fino a chiunque passi per le strade – è il segno più autentico di una comunità allargata, viva , attenta e responsabile. Il motto scelto ‘Un cuore batte per Masella’, racchiude tutto il senso di questo progetto: il cuore di un paese non è fatto solo di pietre e case , ma delle persone che scelgono di custodirsi a vicenda creando ponti di fraternità tra Saline, Masella e tutto il territorio di Montebello Jonico. Un defibrillatore a Masella non è soltanto un dispositivo medico : è un simbolo di speranza , prevenzione e unità tra i nostri paesi. Ringrazio – conclude don Giovanni Zampaglione nel suo intervento – di cuore il Comitato dei giovani di Saline per la generosità e sensibilità dimostrate e invito tutti a sostenere questo progetto con la partecipazione alla raccolta online e la partecipazione al momento comunitario che sarà il 13 dicembre a Saline“.