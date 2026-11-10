Ucraina, Palazzo Chigi sui colloqui di Abu Dhabi: “pace duratura e garanzie di sicurezza”. L’Europa vuole un ruolo nei negoziati

“In vista delle imminenti discussioni trilaterali con la Russia, i rappresentanti dei partner europei, dell’Ucraina e degli Stati Uniti si sono incontrati per proseguire lo stretto coordinamento sugli sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina e a creare le condizioni per una pace duratura, includendo il sostegno a solide garanzie di sicurezza nell’ambito di un eventuale accordo. I colloqui si sono svolti in uno spirito di collaborazione tra i partner europei, l’Ucraina e gli Stati Uniti, rispecchiando i loro obiettivi comuni, le consultazioni in corso e l’impegno verso la sicurezza euro-atlantica. I partecipanti hanno sottolineato che qualsiasi futura intesa dovrà rispettare la sovranità, l’integrità territoriale e l’autonomia decisionale, fornendo al contempo garanzie di sicurezza credibili per l’Ucraina“. È il contenuto di una nota diffusa da Palazzo Chigi sui colloqui di pace in corso ad Abu Dhabi.

“L’obiettivo condiviso è quello di sviluppare un quadro di sicurezza pratico e reciprocamente rafforzativo, che consolidi la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina e costruisca la fiducia necessaria per giungere a una soluzione negoziata.

Oltre a concentrarsi prioritariamente su una pace duratura, la discussione ha esaminato come valorizzare le istituzioni e gli accordi di sicurezza europei esistenti una volta conclusa la guerra in Ucraina. I partecipanti hanno inoltre riconosciuto l’importanza di affrontare le questioni di sicurezza nel dopoguerra e di ridurre il rischio di conflitti, discutendo modalità per garantire meccanismi efficaci di gestione del rischio ed evitare pericolose escalation. È stato riaffermato l’impegno comune a favore di una solida architettura di sicurezza europea per il periodo postbellico, ribadendo che una NATO forte rimarrà un elemento centrale della difesa collettiva euro-atlantica.

I partner europei, l’Ucraina e gli Stati Uniti continueranno a collaborare strettamente durante tutto il processo negoziale, con l’obiettivo condiviso di giungere a discussioni multilaterali più ampie – che coinvolgano i partner europei – e di conseguire una pace globale e duratura“, si legge nella nota di Palazzo Chigi.