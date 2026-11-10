Ucraina, Crosetto chiude il caso Giorgetti: “non ci saranno sorprese”. Poi l’avvertimento su missili Aster e cyberattacchi

Dal caso della mancata firma di Giancarlo Giorgetti sul nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina alle minacce informatiche contro l’Italia, passando per la disponibilità dei missili Aster e le difficoltà delle missioni militari europee. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della presentazione del Calendario della Difesa, interviene su alcuni dei principali dossier della sicurezza nazionale e internazionale, cercando innanzitutto di ridimensionare le tensioni politiche attorno al tredicesimo pacchetto di sostegno a Kiev.

Al centro dell’attenzione resta la posizione del ministro dell’Economia, che non ha ancora sottoscritto il provvedimento. Crosetto esclude che possano esserci sorprese e fornisce una spiegazione legata all’assenza del collega da Roma.

“Giorgetti era fuori Roma e tra l’altro stava male. Non credo ci saranno sorprese”, afferma il ministro della Difesa, rispondendo alle domande sulla mancata firma del titolare del Mef.

Aiuti militari all’Ucraina, Crosetto: “Il passaggio al Copasir è formale, non è un tema politico”

Il ministro chiarisce anche la procedura prevista per il tredicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, che sarà illustrato oggi pomeriggio al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

“Quello di oggi pomeriggio al Copasir è un passaggio formale, l’autorizzazione viene data dal Parlamento all’inizio dell’anno e dopo la comunicazione al Copasir gli aiuti possono partire. E’ una procedura voluta non da questo governo, ma già da quelli precedenti. Non è un tema politico”, spiega Crosetto.

Il titolare della Difesa rivendica dunque la continuità del meccanismo istituzionale utilizzato per l’invio degli aiuti a Kiev, sottolineando che non si tratta di una procedura introdotta dall’attuale esecutivo.

Un passaggio accompagnato da un richiamo alla necessità di affrontare le questioni internazionali senza trasformarle in uno scontro tra schieramenti. “Sono tempi – e temi – complessi. Non si possono affrontare con le maglie delle squadre”, aggiunge il ministro.

Missili Aster all’Ucraina, Crosetto: “Ne abbiamo da tenere per noi”

Un altro tema riguarda le dotazioni della difesa antiaerea italiana e l’eventuale invio di missili Aster all’Ucraina, nel quadro delle forniture militari destinate a sostenere Kiev contro gli attacchi russi.

La questione assume particolare rilievo anche alla luce delle dichiarazioni del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, che ha evidenziato le difficoltà legate alla disponibilità di missili Patriot da destinare all’Ucraina.

Crosetto risponde precisando che l’Italia deve mantenere le proprie capacità di difesa, senza però fornire indicazioni sul contenuto del nuovo pacchetto. “I missili Aster? Ne abbiamo da tenere per noi, ma non posso rivelare i contenuti del pacchetto di aiuti”, dichiara il ministro.

Resta dunque la riservatezza sulle forniture militari previste dal tredicesimo provvedimento, mentre il tema della disponibilità degli armamenti continua a essere centrale nel dibattito sul sostegno europeo all’Ucraina.

Missione Aspides nel Mar Rosso, Crosetto critica l’Europa: “l’Italia sostiene un terzo delle operazioni”

Il ministro affronta anche il tema del rafforzamento della missione navale europea Aspides nel Mar Rosso, operazione fondamentale per la sicurezza della navigazione e dei traffici commerciali in un’area strategica per l’economia internazionale.

Crosetto riferisce di aver ricevuto il sostegno dell’Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, ma lamenta la mancanza di iniziative concrete.

“Sulla nostra richiesta ho registrato il totale supporto di Kaja Kallas, la quale ha compreso appieno l’importanza della questione, ma finora non mi pare di aver visto iniziative concrete”, afferma.

Il ministro richiama quindi l’attenzione sul peso sostenuto dall’Italia nelle operazioni militari europee, chiedendo un maggiore impegno degli altri Stati membri.

“Continuo a ripeterlo: le operazioni militari comunitarie si reggono per un terzo esclusivamente sul contributo italiano – ha ribadito – Nazioni ben più grandi della nostra forniscono un apporto decisamente inferiore. Se ha senso l’esistenza di una Difesa comune capace di tutelare l’Europa investendo nelle missioni, è doveroso che tutti facciano la propria parte. Se gli altri Stati si impegnassero come Roma, probabilmente riusciremmo a incidere molto di più, non solo nel Mar Rosso, ma anche in Libano e nei Balcani, dalla Bosnia al Kosovo, ovunque la presenza continentale sia fondamentale”.

Cyberattacchi e minacce ibride, l’allarme di Crosetto: “può essere colpito chiunque”

Particolarmente significativo anche l’intervento dedicato alle minacce ibride e agli attacchi informatici, che secondo Crosetto rappresentano una sfida per l’intero sistema nazionale, non soltanto per le Forze Armate. Il ministro richiama alcuni esempi concreti dei possibili effetti di un’offensiva informatica contro infrastrutture e servizi essenziali, dai supermercati agli ospedali.

“Contro le minacce ibride a doversi adeguare sono gli Stati, non solo le forze armate. Un attacco non colpisce necessariamente le istituzioni militari: può mirare a una catena di supermercati, impedendo alle famiglie di fare la spesa. Se mandasse in tilt la rete elettrica di un ospedale, metterebbe a rischio la vita di tutti i pazienti all’interno. È l’intera nazione che deve farsi trovare pronta”, avverte Crosetto.

Il ministro sottolinea il lavoro delle strutture impegnate nella cybersicurezza nazionale, ma riconosce che nessun sistema può garantire una protezione assoluta contro le minacce informatiche.

“L’apparato statale, dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale alle forze di polizia fino all’intelligence, lavora per respingere questi assalti – ha ricordato – Tuttavia, chiunque può diventare un bersaglio, il che rende impossibile garantire una schermatura al 100%”.

Crosetto affronta anche la provenienza delle organizzazioni criminali e dei gruppi di hacker più sofisticati, distinguendo l’origine geografica degli attaccanti dall’eventuale responsabilità dei governi.

“I pirati informatici più specializzati provengono solitamente da Cina, Iran e Russia. Questo non implica un legame diretto e automatico con i rispettivi governi; spesso parliamo di collettivi diventati celebri, come Anonymous. Parliamo di una battaglia complessa – ha sottolineato Crosetto – che richiede ingenti investimenti tecnologici e, soprattutto, intelligenze. Non serve una superpotenza per violare un computer protetto: basta un ragazzino di 15, 16 anni particolarmente dotato”.

Aiuti a Kiev, la risposta di Crosetto alla Lega e al senatore Borghi

Tornando al tredicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, Crosetto interviene anche sulle dichiarazioni del senatore della Lega Claudio Borghi, che ha sollevato interrogativi sul provvedimento e sulla procedura prevista.

“Oggi andrò a presentare al Copasir il pacchetto” di aiuti militari per Kiev, ribadisce il ministro, aggiungendo: “Borghi mi pare faccia parte del Comitato, per cui gli parlerò direttamente in quella sede”.

Crosetto insiste sul fatto che l’invio dei rifornimenti militari non rappresenta una decisione personale del ministro della Difesa, ma discende da un indirizzo assunto dalle istituzioni.

“Non è una linea scelta dal singolo ministro, ma dal Parlamento e dal governo”, spiega, sottolineando come stia “solo interpretando una decisione precedente all’attuale esecutivo. Stiamo utilizzando lo stesso sistema individuato dall’amministrazione Draghi, sostenuta all’epoca da Pd, M5s e dalla stessa Lega”.

Il riferimento al precedente governo Draghi serve a richiamare la continuità delle procedure adottate per il sostegno militare all’Ucraina, nonostante le differenti posizioni politiche espresse nel tempo dai partiti.

Aiuti militari all’Ucraina nel 2027: la decisione spetterà alla maggioranza

Infine, il ministro affronta la questione del rinnovo della normativa che consente l’invio di aiuti militari all’Ucraina nel 2027, un passaggio destinato a riportare il tema al centro del confronto politico nei prossimi mesi. Crosetto chiarisce che l’attuale autorizzazione consente di proseguire fino alla fine del 2026, mentre per il prossimo anno sarà necessaria una nuova decisione politica.

“Il decreto si ripresenterà così come è stato fatto lo scorso anno, se deciderà di farlo la maggioranza. Però adesso fino al 31 dicembre siamo a posto e possiamo andare avanti”, afferma il ministro.