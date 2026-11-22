Era calabrese, originario di Mammola, in provincia di Reggio Calabria, Francesco Zangari, il 66enne titolare dello storico Manhattan Pub di Torino, ucciso a seguito di una violenta aggressione. L’uomo, conosciuto da tutti come Franco, è stato trovato senza vita nella mattinata di venerdì 20 novembre nel cortile condominiale sul retro della birreria, situata in via Giachino 46, nel quartiere Borgo Vittoria. Una notizia drammatica che ha sconvolto il quartiere torinese e che riguarda direttamente anche la Calabria, terra d’origine dell’imprenditore che aveva costruito nel capoluogo piemontese una delle realtà più conosciute della scena musicale cittadina.

Francesco Zangari ucciso a calci e pugni: fermato un dipendente

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’omicidio di Francesco Zangari sarebbe avvenuto dopo una discussione con un dipendente del locale, degenerata in una violenta colluttazione. Il 66enne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni, fino alla morte. La Squadra Mobile di Torino ha fermato un dipendente della birreria, Daniele Leo, accusato di omicidio pluriaggravato e trasferito in carcere. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, proseguono per chiarire il movente dell’aggressione e ricostruire tutti i dettagli della vicenda.

Il Manhattan Pub di Torino in lutto per la morte di Franco Zangari

Per quasi quarant’anni Franco Zangari è stato un punto di riferimento per la vita notturna e musicale di Torino. Il suo Manhattan Pub, frequentato da generazioni di giovani, ha ospitato concerti rock, blues e punk, diventando uno dei luoghi simbolo della cultura underground cittadina. Dopo la tragedia, la saracinesca del locale è rimasta abbassata, con un cartello che annuncia la chiusura per lutto. Fiori e messaggi di cordoglio testimoniano l’affetto dei clienti e dei residenti per l’imprenditore originario di Mammola, ricordato come una persona onesta e disponibile. Una morte violenta che ha interrotto una storia imprenditoriale durata decenni.