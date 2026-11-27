​Costruire una sanità oncologica ed ematologica più integrata, accessibile e sostenibile per i cittadini calabresi è il cuore dell’incontro “Innovazione e governance per una rete Oncologica e rete Ematologica – Integrazione, qualità e sostenibilità per una sanità d’eccellenza al servizio dei cittadini“, in programma il 2 dicembre 2026 nella Sala Turchese della Cittadella della Regione Calabria a Catanzaro. L’iniziativa, coordinata scientificamente da Gianfranco Filippelli, è realizzata grazie al supporto non condizionante di GSK e vede l’organizzazione e la segreteria del provider Xenia di Francesca Mazza.

​Le ragioni dell’incontro: reti integrate, sostenibilità e PDTA

​L’evoluzione delle conoscenze scientifiche, l’introduzione di terapie innovative e la crescente complessità dei percorsi assistenziali in ambito oncologico ed ematologico rendono indispensabile una governance sanitaria capace di assicurare appropriatezza, equità di accesso alle cure, sostenibilità e continuità assistenziale. “In Calabria, il rafforzamento della Rete Oncologica e della Rete Ematologica rappresenta una priorità strategica per favorire l’integrazione tra le strutture sanitarie, valorizzare le competenze professionali presenti sul territorio e promuovere modelli organizzativi condivisi in grado di rispondere ai reali bisogni dei pazienti”, spiega Filippelli che è anche coordinatore regionale della rete oncologica.

​Durante il convegno il confronto multidisciplinare e istituzionale analizzerà le principali criticità organizzative e le strategie di miglioramento, soffermandosi sull’evoluzione dei modelli Hub & Spoke, sulla presa in carico del paziente oncoematologico e sul fenomeno della mobilità sanitaria passiva, con l’obiettivo di rendere i percorsi di cura sempre più integrati, accessibili e omogenei sull’intero territorio regionale.

Un approfondimento centrale riguarderà inoltre l’impatto economico e la sostenibilità delle terapie innovative, con particolare attenzione al mieloma multiplo, accanto al ruolo fondamentale della prevenzione vaccinale nei pazienti fragili all’interno di una gestione clinico-assistenziale completa. Il dialogo coinvolgerà professionisti sanitari, referenti istituzionali e rappresentanti delle associazioni dei pazienti, dedicando ampio spazio ai Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) in ematologia e oncologia endometriale per favorire l’integrazione multidisciplinare, la continuità ospedale-territorio, la valutazione degli esiti e una maggiore responsabilizzazione secondo principi di accountability, collaborazione e miglioramento continuo.

​Il programma

​La giornata si aprirà alle 13:30 con la registrazione dei partecipanti e il welcome coffee, avviando subito la prima sessione dedicata ad accoglienza e introduzione, moderata da F. Mannarino e S. Loizzo. Dopo l’introduzione curata da S. Loizzo, l’illustrazione degli obiettivi del corso e l’apertura dei lavori saranno affidate a E. Esposito e G. Filippelli. A seguire, A. Cartabellotta e B. Aversa interverranno come relatori sul tema “Il futuro della sanità pubblica: cosa racconta il 9 rapporto Gimbe sul SSN e la Calabria“, mentre R. Nisticò approfondirà opportunità e prospettive con la relazione “Accelerare l’accesso all’innovazione terapeutica: opportunità e prospettive”.

​Alle 14:30 prenderà il via la sessione su rete regionale e sostenibilità, moderata da S. Pignata e N. Di Renzo, con l’analisi “Stato dell’arte della rete oncologica ed ematologica regionale” presentata come relatori da G. Filippelli, A. Iaria e M. Martino. Alle 14:45 seguirà la tavola rotonda “Costruire una rete unica onco-ematologica calabrese?”, che vedrà partecipare al confronto M. Martino, M. Gentile, P. Tagliaferri, P. Tassone, G. Filippelli e A. Iaria. Alle 15:15, sotto la moderazione di M. Veraldi, V. Borzumati terrà la relazione “Impatto economico e sostenibilità delle terapie nel mieloma multiplo”, lasciando poi spazio alle 15:40 all’intervento di F. Lucia su “La vaccinazione nel paziente fragile” e alle 16:15 al contributo di F. De Lorenzo dedicato alle “Associazioni dei pazienti in oncologia ed ematologia: FAVO e AIL”.

​L’ultima parte dei lavori entrerà nel vivo dei PDTA e del confronto multidisciplinare con due sessioni tematiche. Nella prima, intitolata “Dalla teoria agli outcome: il valore reale dei PDTA in ematologia”, il ruolo di moderazione sarà svolto da N. Di Renzo e F. Mannarino, M. Gentile, M. Martino e M. Rossi interverranno come rapporteur, mentre parteciperanno come referenti indicati E. Martino, G. Caridà, D. Vincelli, B. Greve, D. Caracciolo, i Rappresentanti MMG e T. Chimenti.

Nella seconda sessione, “PDTA in oncologia endometriale: quando il percorso diventa cura”, la moderazione sarà affidata a S. Pignata e F. Mannarino, V. Barbieri, C. Cortese, C. Capalbo e F. Rizzuto agiranno da rapporteur e F. Caglioti, A. Salvino, P. Del Medico, G. Di Pinto, i Rappresentanti MMG e A. Guerra prenderanno parte come referenti indicati. La giornata si chiuderà con la presentazione del “Documento condiviso: tre input e accountability per la futura stesura dei PDTA” e con le conclusioni affidate a G. Filippelli.

​Con questo appuntamento a Catanzaro, tutti gli attori del sistema sanitario regionale puntano a costruire una visione condivisa per una rete oncologica ed ematologica calabrese sempre più integrata, sostenibile e centrata sul paziente, capace di coniugare innovazione terapeutica, efficienza organizzativa e qualità dell’assistenza.