Tumore al seno, Occhiuto lancia l’allarme in Calabria: “solo il 45% delle donne fa lo screening, dato troppo basso”

Il presidente della Regione interviene alla campagna nazionale di prevenzione ospitata al Museo archeologico di Reggio Calabria: "stiamo lavorando per aumentare gli screening. Ogni euro speso in prevenzione ci fa risparmiare sulla spesa sanitaria futura"

Tumore al seno
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

La prevenzione si conferma come uno strumento di grande efficacia per contrastare la malattia. In Calabria il dato è ancora insufficiente, stiamo lavorando per farlo aumentare. Il 45% di donne che fanno ricorso allo screening, rispetto alla media nazionale è davvero molto basso. Devo essere riconoscente a Komen perché ci fa aumentare e potenziare le attività di prevenzione. Ritengo che ogni euro speso in prevenzione ci fa risparmiare molto in termini di spesa successiva“. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo in video collegamento all’iniziativa ‘La prevenzione è il nostro capolavoro’, campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori al seno, ospitata al Museo archeologico di Reggio Calabria.

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