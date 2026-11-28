“Il Lazio ha già deliberato un percorso di accesso gratuito. La Campania si è attivata con AIFA. La Calabria indichi subito centri di riferimento e tempi di accesso. Quando sarà disponibile gratuitamente il daraxonrasib per i pazienti calabresi con tumore del pancreas metastatico? Chiedo al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di avviare subito le procedure di competenza regionale e di indicare alle famiglie tempi e modalità di accesso. In una malattia così aggressiva, anche pochi giorni possono incidere sulla possibilità di iniziare un trattamento”. E’ questa la dichiarazione di Lucia Anita Nucera già assessore alle politiche sociali del Comune di Reggio Calabria.

“Il 16 novembre la Commissione europea ha autorizzato il daraxonrasib per gli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti ad almeno una terapia sistemica. Dopo il via libera europeo, alcune Regioni italiane hanno già preso iniziative concrete. Il Lazio ha deliberato un percorso di accesso gratuito che prevede la valutazione della richiesta dell’oncologo entro sette giorni. La Campania ha avviato un confronto con AIFA e ha chiesto alla propria rete oncologica di individuare i pazienti potenzialmente candidabili al trattamento. AIFA ha proposto all’azienda produttrice un percorso di accesso precoce a carico del Servizio sanitario nazionale”.

“Le famiglie attendono ancora una data ufficiale e indicazioni su dove rivolgersi. Questa urgenza si inserisce nelle difficoltà della sanità calabrese. La Calabria risulta ultima nella classifica complessiva GIMBE sui Livelli essenziali di assistenza riferiti al 2024. Il monitoraggio del Ministero della Salute conferma che l’assistenza distrettuale resta sotto la soglia di sufficienza, con 52 punti su 100. Le criticità riguardano anche il rispetto dei tempi per le prestazioni urgenti, l’assistenza domiciliare e la rete delle cure palliative. Sono servizi decisivi per chi convive con una malattia cronica o oncologica”.

“Per questi cittadini, le difficoltà di accesso ai servizi possono aggiungere alla sofferenza della malattia il peso di visite rinviate, spostamenti, spese e giornate di lavoro perse dai familiari. Chi ha bisogno di controlli frequenti e terapie continuative necessita di una presa in carico stabile, di assistenza a domicilio e di sostegno alla famiglia. Rendere tempestivamente accessibile una nuova terapia deve accompagnarsi al rafforzamento di questa rete, affinché ogni paziente possa essere seguito lungo tutto il percorso di cura”.

“Presidente Occhiuto, le chiedo di riunire subito i responsabili delle oncologie e delle farmacie ospedaliere, individuare i centri di riferimento e dare agli oncologi indicazioni per segnalare e valutare con urgenza i casi. Chiedo inoltre un confronto diretto con AIFA sui percorsi già praticabili e un aggiornamento pubblico su centri, procedure e tempi. La Calabria può organizzarsi fin da ora, mentre si definisce il percorso nazionale”.

“Spetta agli oncologi valutare, caso per caso, se il farmaco sia indicato. Spetta alla Regione fare in modo che quella valutazione arrivi in tempo e che chi ha i requisiti possa accedere alla terapia senza costi e, quando clinicamente possibile, vicino a casa. A chi affronta il tumore del pancreas metastatico dobbiamo dare una risposta chiara, in tempi compatibili con la malattia”.