Una serata all’insegna dei sapori della tradizione calabrese, della musica e della solidarietà. Sabato 21 novembre 2026, la piazza di Trunca, frazione di Reggio Calabria, si animerà in occasione della seconda edizione della “Castagnata e Frittolata in Piazza”, una festa organizzata dalla comunità locale per ritrovarsi e condividere un momento di convivialità. Protagoniste della manifestazione saranno le specialità gastronomiche del territorio, a cominciare dalle immancabili frittole calabresi, accompagnate da caldarroste, panini con la salsiccia e dolci preparati in casa dalle famiglie del paese.

Castagnata e Frittolata a Trunca: il programma della serata

La festa prenderà il via alle ore 18:00 con la degustazione delle castagne arrosto. Dalle 19:00 sarà invece possibile assaporare i tradizionali panini con le frittole oppure, in alternativa, quelli con la salsiccia. Durante tutta la serata non mancheranno i dolci fatti in casa, preparati dalle famiglie della comunità. A partire dalle ore 20:00, spazio alla musica dal vivo con il gruppo Dipende di Te, che accompagnerà la festa con uno spettacolo pensato per coinvolgere e divertire il pubblico.

Una festa di solidarietà per la Parrocchia di Sant’Anna

La seconda edizione della Castagnata e Frittolata di Trunca avrà anche un importante obiettivo solidale: l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Parrocchia di Sant’Anna in Trunca. Un’occasione per valorizzare le tradizioni gastronomiche locali e, allo stesso tempo, contribuire concretamente alla vita della comunità. L’appuntamento è per sabato 21 novembre, dalle ore 18:00, nella piazza di Trunca, per una serata aperta a famiglie, amici e a tutti coloro che desiderano trascorrere qualche ora tra buon cibo, musica e solidarietà.