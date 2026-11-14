Trump, Xi Jinping e Putin: storico vertice in Cina tra armi nucleari e Iran, ma l’Ucraina resta fuori

Un appuntamento diplomatico senza precedenti riunirà i leader delle tre grandi potenze mondiali. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà giovedì 19 novembre il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC). A confermare l’incontro è stata la Casa Bianca, che ha anticipato alcuni dei principali temi del confronto.

Trump, Xi e Putin: al centro del vertice il disarmo nucleare

Uno degli argomenti principali sarà la riduzione degli arsenali nucleari mondiali, una questione che Washington considera fondamentale per la sicurezza internazionale. La portavoce della Casa Bianca, Olivia Wales, ha spiegato ai giornalisti: “Il presidente ha chiarito che affronterà, tra le altre cose, la questione della riduzione del numero di armi nucleari nel mondo. Il presidente Trump ritiene che tale proliferazione sia molto pericolosa”. Il vertice rappresenterà dunque un’occasione per avviare un confronto diretto tra Washington, Pechino e Mosca su uno dei dossier più delicati degli equilibri geopolitici internazionali.

Iran nell’agenda, ma la guerra in Ucraina resta fuori

Oltre alle armi nucleari, i tre presidenti discuteranno della questione iraniana. Lo ha confermato un alto funzionario statunitense, intervenuto in forma anonima durante una conferenza stampa telefonica: “Ritengo che il presidente abbia la ferma intenzione di affrontare la questione dell’Iran nel corso dell’incontro trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin”.

Diversa la posizione sulla guerra in Ucraina, che non dovrebbe essere affrontata durante il vertice. Secondo il funzionario, “Washington sta portando avanti un binario negoziale del tutto distinto” con Kiev e Mosca. La Cina, ha precisato, “non è propriamente coinvolta in questo ambito. Di conseguenza, non appare opportuno sollevare la questione dell’Ucraina”.

Elon Musk con Trump in Cina, il caso Nvidia fuori dai colloqui

Il viaggio asiatico di Donald Trump vedrà anche la partecipazione di Elon Musk, imprenditore alla guida di Tesla e SpaceX, che accompagnerà il presidente americano nella missione internazionale.

La Casa Bianca ha inoltre fatto sapere che Trump non intende affrontare con Xi Jinping il caso Nvidia, legato alla presunta relazione extraconiugale dell’ex amministratore delegato Jensen Huang con una donna sospettata dalle autorità statunitensi di avere legami con l’intelligence cinese. Le accuse di spionaggio non risultano accertate e sono state respinte da Pechino.

Secondo quanto riferito da funzionari americani, la vicenda non dovrebbe influenzare il viaggio né entrare nell’agenda dei colloqui bilaterali tra Stati Uniti e Cina. L’attenzione internazionale sarà dunque concentrata sull’incontro tra Trump, Xi Jinping e Putin, che potrebbe aprire una nuova fase di dialogo tra le tre potenze, pur senza aspettative immediate di accordi concreti.