Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando una nuova offensiva militare su vasta scala contro l’Iran, mentre cresce la pressione di Israele per un intervento rapido e particolarmente incisivo. A rivelarlo è il New York Times, che cita fonti americane e israeliane informate sulle discussioni in corso tra Washington e Tel Aviv. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, Trump starebbe prendendo in considerazione una nuova serie di attacchi contro Teheran, esaminando anche le più recenti informazioni di intelligence relative alle capacità militari iraniane. Sul tavolo ci sarebbe la possibilità di un’operazione di notevole intensità, sostenuta dal governo israeliano, che spingerebbe gli Stati Uniti ad agire “rapidamente e aggressivamente”.

Netanyahu preme su Trump: una campagna militare contro l’Iran di quattro-sette giorni

Al centro delle indiscrezioni pubblicate dal New York Times c’è soprattutto il ruolo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che starebbe cercando di convincere l’amministrazione americana a partecipare direttamente a una nuova offensiva contro l’Iran.

Secondo le fonti citate dal giornale, Netanyahu starebbe “esercitando con forza” pressioni sul presidente americano affinché gli Stati Uniti si uniscano a Israele in una “campagna di quattro-sette giorni”, caratterizzata da attacchi aerei contro obiettivi iraniani.

L’ipotesi delineata sarebbe dunque quella di un’operazione militare congiunta tra Washington e Tel Aviv, concentrata in un arco temporale relativamente breve ma di particolare intensità. Una prospettiva che riporterebbe al centro dello scenario internazionale lo scontro militare con Teheran e le possibili conseguenze di una nuova escalation in Medio Oriente.

Trump non ha ancora deciso: decisive le informazioni di intelligence sull’Iran

Nonostante le pressioni israeliane, Donald Trump non avrebbe ancora assunto una decisione definitiva sull’eventualità di autorizzare nuovi bombardamenti contro l’Iran. Le informazioni raccolte dal New York Times descrivono una fase di valutazione, durante la quale il presidente americano starebbe esaminando sia le nuove indicazioni dell’intelligence sia le richieste provenienti dal governo israeliano.

La questione centrale riguarda le capacità militari di Teheran e l’opportunità di procedere con un’ulteriore operazione su vasta scala. Per il momento, tuttavia, non risulta annunciata alcuna decisione ufficiale sull’avvio della campagna militare prospettata da Netanyahu.

Resta quindi aperto l’interrogativo sulle prossime mosse della Casa Bianca. Secondo le indiscrezioni, Israele vorrebbe accelerare i tempi di un eventuale intervento, mentre Trump continua a valutare le opzioni disponibili. Una decisione che potrebbe avere conseguenze rilevanti sugli equilibri del Medio Oriente e sull’evoluzione delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran.