Trump sorprende: “Putin sta cedendo sull’Ucraina”. E apre a un incontro con Kim Jong Un in Cina

Donald Trump sorprende con nuove dichiarazioni sulla guerra in Ucraina e apre alla possibilità di un incontro con Kim Jong Un. Il presidente degli Stati Uniti, parlando con i giornalisti prima della partenza per l’Asia, ha espresso una valutazione sull’atteggiamento del presidente russo Vladimir Putin, sostenendo che Mosca starebbe mostrando segnali di maggiore disponibilità sulla questione ucraina.

“Putin sta cedendo un po’ sull’Ucraina. Potrebbe essere molto più duro”, ha dichiarato Trump, aggiungendo: “Francamente credo stia cedendo”. Parole che arrivano in un momento delicato per i rapporti tra Washington e Mosca, mentre proseguono gli sforzi diplomatici per affrontare il conflitto tra Russia e Ucraina. Si tratta, tuttavia, di una valutazione del presidente americano, non di un cambiamento ufficialmente annunciato dal Cremlino.

Trump verso lo storico vertice con Putin e Xi Jinping: possibile incontro anche con Kim Jong Un

Le dichiarazioni arrivano alla vigilia dell’importante appuntamento diplomatico previsto in Cina, a Shenzhen, giovedì 19 novembre, dove Trump incontrerà il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin in un vertice trilaterale dedicato alle principali questioni di sicurezza e stabilità internazionale.

Ma il presidente americano non esclude un ulteriore sviluppo diplomatico, che potrebbe coinvolgere anche la Corea del Nord. Oltre a Xi Jinping e Vladimir Putin, “potremmo incontrarci anche con Kim Jong Un”, ha dichiarato Trump ai giornalisti prima della partenza.

L’eventuale incontro con il leader nordcoreano non è ancora confermato, ma rappresenterebbe un ulteriore elemento di rilievo in una missione asiatica già caratterizzata dal confronto tra le principali potenze mondiali. Disarmo nucleare, guerra in Ucraina e rapporti tra Stati Uniti, Russia e Cina costituiscono lo sfondo di una settimana diplomatica particolarmente importante, nella quale Trump punta a rilanciare il dialogo con alcuni dei principali interlocutori internazionali.