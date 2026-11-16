Trump, Putin e Xi Jinping insieme in Cina per un vertice storico: si decide il futuro della pace mondiale, ma l’Ucraina resta fuori

Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping insieme allo stesso tavolo per discutere di pace mondiale, disarmo nucleare e futuro degli equilibri internazionali. Si prepara un appuntamento di straordinaria rilevanza diplomatica: giovedì 19 novembre, nella città cinese di Shenzhen, i presidenti di Stati Uniti, Russia e Cina parteciperanno al loro primo vertice trilaterale. Un incontro senza precedenti tra i leader delle tre grandi potenze, destinato ad affrontare alcune delle questioni più delicate dello scenario geopolitico contemporaneo. A confermare ufficialmente l’appuntamento è stata Pechino, che ha annunciato colloqui dedicati alla “pace mondiale” e alla stabilità strategica delle relazioni internazionali. Il vertice si svolgerà a margine del summit dell’APEC, la Cooperazione economica Asia-Pacifico, in programma nella città della Cina meridionale.

Vertice Trump-Putin-Xi Jinping: la Cina annuncia un incontro di portata storica

La conferma è arrivata dal Ministero degli Esteri cinese, attraverso la portavoce Mao Ning, che durante una conferenza stampa ha illustrato il significato politico e diplomatico dell’appuntamento. I tre presidenti avranno “scambi approfonditi sulla salvaguardia della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze, e ciò avrà un significato epocale”, ha dichiarato la rappresentante di Pechino.

Il governo cinese attribuisce dunque un’importanza eccezionale al confronto tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, considerandolo un’occasione per rafforzare il dialogo tra le principali potenze e affrontare le tensioni che attraversano il panorama internazionale. Mao Ning ha ribadito che i tre leader procederanno a “scambi approfonditi sulla preservazione della pace mondiale e la promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra grandi potenze, il che rivestirà un’importanza storica”. La doppia formulazione delle dichiarazioni sottolinea il messaggio che Pechino intende trasmettere alla comunità internazionale: la necessità di mantenere aperto il confronto tra Washington, Mosca e Pechino in una fase segnata da conflitti e profonde tensioni geopolitiche.

Trump vuole discutere di armi nucleari e della guerra in Iran

Al centro dell’iniziativa diplomatica ci saranno soprattutto le questioni legate alla sicurezza internazionale e alla riduzione degli arsenali nucleari. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, Donald Trump intende affrontare con Putin e Xi Jinping il tema della diminuzione del numero delle armi nucleari nel mondo, cercando di aprire un confronto che coinvolga direttamente le tre potenze. Si tratta di una questione particolarmente complessa, considerando le differenti posizioni assunte negli anni da Washington, Mosca e Pechino sulla possibilità di procedere a una riduzione coordinata degli armamenti.

Un altro dossier che il presidente americano vorrebbe portare al tavolo del vertice riguarda la guerra in Iran, iniziata il 28 febbraio 2026 con gli attacchi militari condotti da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica. Il conflitto rappresenta uno dei principali fattori di instabilità internazionale e sarà tra gli argomenti che Trump intende affrontare nel confronto con i presidenti russo e cinese. La presenza contemporanea dei leader delle tre potenze potrebbe offrire un’occasione di dialogo sulle prospettive della crisi mediorientale, anche se al momento non sono stati annunciati accordi o iniziative diplomatiche condivise.

La guerra in Ucraina resta fuori dall’agenda del vertice: la posizione di Xi Jinping

La grande assente dai colloqui trilaterali dovrebbe invece essere la guerra tra Russia e Ucraina. Secondo le indicazioni provenienti da funzionari americani, il conflitto non rientrerebbe tra i temi che Donald Trump intende affrontare nell’incontro di Shenzhen. Una scelta che appare coerente anche con la posizione espressa dal presidente cinese Xi Jinping, contrario a trasformare il confronto tra Cina, Stati Uniti e Russia in un negoziato sull’Ucraina senza la partecipazione diretta dei Paesi europei.

A chiarire l’atteggiamento del leader cinese è stato il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, che ha raccontato alcuni particolari di un recente colloquio avuto con Xi Jinping. Durante un’intervista all’emittente televisiva tedesca ARD, Steinmeier ha riferito che il presidente cinese aveva manifestato una certa “irritazione” di fronte all’ipotesi che il vertice trilaterale potesse affrontare la questione ucraina.

“Ha esplicitamente sottolineato che si tratta di un conflitto europeo in cui gli Europei devono essere presenti al tavolo dei negoziati”, ha dichiarato il capo dello Stato tedesco, riportando la posizione espressa da Xi Jinping. Il messaggio di Pechino è dunque quello di non affrontare il futuro dell’Ucraina attraverso un negoziato limitato alle tre grandi potenze, senza il coinvolgimento dei rappresentanti europei. Una posizione che rende ancora più significativa l’assenza prevista del dossier ucraino dall’agenda del vertice di Shenzhen, nonostante la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin e di quello statunitense Donald Trump.

Disarmo nucleare, le distanze tra Cina, Stati Uniti e Russia

Resta infine aperta la questione del disarmo nucleare, uno dei principali obiettivi che Washington intende perseguire attraverso il vertice. Su questo fronte, però, le posizioni delle tre potenze non coincidono. La Cina sostiene da tempo che Stati Uniti e Russia debbano procedere innanzitutto alla riduzione dei rispettivi arsenali nucleari, prima che Pechino possa accettare di intraprendere un percorso analogo. Una posizione che riflette le differenze esistenti tra le capacità nucleari delle tre nazioni e che potrebbe rappresentare uno degli ostacoli principali alla definizione di un eventuale accordo.

Il vertice trilaterale del 19 novembre a Shenzhen si presenta quindi come un passaggio diplomatico di particolare importanza, ma anche come un confronto caratterizzato da interessi e priorità differenti. Da una parte la volontà americana di discutere della riduzione degli armamenti nucleari e della guerra in Iran, dall’altra la posizione cinese sulla necessità di salvaguardare la stabilità strategica e di non affrontare la crisi ucraina senza gli europei. Sullo sfondo resta il ruolo della Russia, protagonista diretta del conflitto in Ucraina e interlocutore fondamentale nelle questioni di sicurezza internazionale. Per la prima volta Trump, Putin e Xi Jinping si confronteranno insieme in un unico vertice: l’esito dei colloqui permetterà di capire se l’incontro potrà tradursi in iniziative concrete o rappresenterà soprattutto l’avvio di una nuova fase di dialogo tra le grandi potenze mondiali.