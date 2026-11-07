Trump ordina un’indagine contro i Democratici: “estorsione ai massimi livelli”, chiesto il carcere per i responsabili

Nuovo scontro politico negli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver ordinato al Dipartimento di Giustizia di avviare immediatamente un’indagine sulle presunte minacce rivolte dai Democratici a esponenti dell’amministrazione federale, finanziatori e sostenitori del Partito Repubblicano. Attraverso una serie di messaggi pubblicati su Truth Social, Trump ha accusato gli avversari politici di ricorrere a intimidazioni, prospettando procedimenti di impeachment e conseguenze giudiziarie contro persone che, a suo giudizio, non avrebbero commesso alcun illecito.

Trump contro i Democratici: “Si tratta di estorsione ai massimi livelli”

Il presidente americano ha denunciato quella che considera una campagna di pressione politica nei confronti di funzionari e sostenitori repubblicani, chiamando direttamente in causa anche il Procuratore Generale degli Stati Uniti.

“I Democratici – scrive Trump – stanno minacciando molte persone, tra cui il Procuratore Generale degli Stati Uniti e altri, con l’impeachment e molte altre forme di punizione, anche se ammettono di non avere alcun motivo per farlo e che le vittime di questo processo illegale non hanno commesso, né tanto meno pensato, alcun atto passibile di impeachment”.

Il presidente ha poi rivolto pesanti accuse agli avversari, sostenendo che le presunte intimidazioni coinvolgerebbero anche i finanziatori del Partito Repubblicano.

“si tratta di estorsione ai massimi livelli, e dovrebbero essere chiamati a risponderne. Inoltre, stanno minacciando i nostri donatori, alcune delle persone più rispettate al mondo, con la reclusione e molte altre forme di punizione, solo perché sono repubblicani o sostenitori dei repubblicani. Si tratta di strumentalizzazione politica e di ‘lawfare'”, ha affermato Trump, facendo riferimento all’uso strumentale delle iniziative giudiziarie nel confronto politico.

Nel mirino la senatrice Elissa Slotkin: l’ordine di indagare immediatamente

Nel suo intervento, Trump ha chiamato direttamente in causa la senatrice democratica del Michigan Elissa Slotkin, accusandola di voler perseguire i giovani sostenitori dei valori repubblicani. Il presidente ha quindi sollecitato una risposta immediata da parte delle istituzioni e del suo partito.

“La senatrice del Michigan, Elissa Slotkin, sta affermando che perseguirà tutti i giovani che credono nei valori repubblicani e che mostrano anche la minima inclinazione a diventare repubblicani. La detenzione dovrebbe essere riservata a questi ESTORSORI, e i repubblicani dovrebbero darsi una svegliata, in fretta! Lettere minacciose sono state inviate a molte persone, tutte innocenti, da parte di leader politici democratici. Con copia della presente dichiarazione, ordino al Dipartimento di Giustizia di indagare immediatamente su questo atto criminale!”, ha concluso Trump nel primo messaggio.

Le accuse del presidente arrivano in un clima di forte contrapposizione politica dopo le elezioni di midterm, che hanno consegnato ai Democratici il controllo del Congresso a partire da gennaio. Trump non ha fornito pubblicamente prove a sostegno delle accuse di estorsione, mentre gli esponenti democratici hanno prospettato nuove attività di controllo parlamentare sull’amministrazione.

Trump rilancia: “Questi individui senza scrupoli dovrebbero finire in carcere”

In un successivo messaggio su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti è tornato sulla vicenda, invitando chiunque abbia ricevuto presunte minacce a segnalarle direttamente alle autorità federali o alla Casa Bianca.

“Le minacce rivolte dal Partito Democratico contro innocenti finanziatori e membri del Partito Repubblicano sono assolutamente senza precedenti e del tutto illegali. Vi invito a segnalarle immediatamente al Dipartimento di Giustizia! Se lo desiderate, potete inviarle direttamente a me, al vostro presidente. Questi individui senza scrupoli dovrebbero finire in carcere per quello che stanno facendo”, ha ribadito Trump.

Il presidente ha infine sollecitato una reazione anche da parte del Senato e della Camera dei Rappresentanti, chiedendo ai Repubblicani di non lasciarsi condizionare dalle iniziative dei Democratici.

“Il Senato – sottolinea – deve intervenire e smettere di lasciarsi intimidire, fino al punto da rischiare che il Partito Repubblicano perda le elezioni e che accada qualcosa di ancora peggiore! Lo stesso vale per il Dipartimento di Giustizia e per la Camera dei Rappresentanti”.

Le dichiarazioni di Trump aprono così un nuovo fronte nello scontro tra Repubblicani e Democratici a Washington. Resta da verificare se e quali iniziative investigative saranno effettivamente intraprese dal Dipartimento di Giustizia in seguito alla richiesta del presidente.