L’aumento della spesa militare e il rafforzamento dell’industria della difesa sono stati tra i temi affrontati durante l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Il vertice si è svolto nella residenza del presidente statunitense a Mar-a-Lago, in Florida, e ha rappresentato un’occasione di confronto sugli investimenti nel settore della difesa dei Paesi dell’Alleanza Atlantica.

NATO, Trump e Rutte concordano sull’aumento della spesa per la difesa

Nel corso dell’incontro è stata affrontata la questione dell’incremento delle risorse destinate alla difesa, un obiettivo per il quale Trump ha più volte sollecitato le potenze europee. Nella dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice, Trump e Rutte avrebbero concordato “di continuare ad aumentare la spesa per la difesa e gli investimenti nella nostra base industriale, sia negli Stati Uniti sia in tutti i Paesi Nato”.

Al centro del confronto, dunque, non soltanto l’incremento dei bilanci destinati alla difesa, ma anche il potenziamento della base industriale del settore, attraverso maggiori investimenti negli Stati Uniti e negli altri Paesi membri della NATO.