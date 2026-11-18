Una stretta di mano destinata a richiamare l’attenzione della diplomazia internazionale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati oggi, mercoledì 18 novembre, a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice APEC 2026. I due leader si sono salutati e hanno stretto la mano durante la cerimonia ufficiale che precede gli incontri tra i capi di Stato e di governo. È il primo incontro faccia a faccia tra Trump e Putin dall’agosto 2025, quando i due presidenti si erano incontrati ad Anchorage, in Alaska.

Il breve contatto tra i leader di Washington e Mosca arriva in una giornata particolarmente significativa per gli equilibri geopolitici mondiali. Putin ha infatti rilanciato la collaborazione strategica con la Cina di Xi Jinping, sostenendo la necessità di costruire un ordine internazionale multipolare, mentre ha rivolto nuove e pesanti critiche all’Unione Europea per le conseguenze delle sanzioni economiche contro la Russia.

Al centro dell’attenzione c’è soprattutto il vertice trilaterale tra Trump, Putin e Xi Jinping, previsto per giovedì 19 novembre, dal quale il presidente russo ha dichiarato di attendersi risultati potenzialmente importanti.

Trump e Putin, la stretta di mano a Shenzhen dopo il vertice in Alaska

Le immagini provenienti dalla Cina mostrano il nuovo contatto diretto tra Donald Trump e Vladimir Putin, avvenuto durante gli appuntamenti ufficiali del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, il presidente russo si è avvicinato al leader americano in occasione della presentazione dei capi di Stato, prima della fotografia di gruppo, e i due si sono scambiati una stretta di mano e un saluto.

Un momento breve, che non rappresenta ancora un negoziato bilaterale, ma che assume un significato diplomatico rilevante alla vigilia dell’incontro a tre con il presidente cinese.

L’ultimo incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti risaliva al 15 agosto 2025, quando Trump aveva accolto Putin in Alaska per discutere principalmente della guerra in Ucraina. Da allora i rapporti tra Washington e Mosca sono rimasti al centro delle tensioni internazionali, mentre il conflitto prosegue.

La riunione di Shenzhen offre ora una nuova occasione di confronto diretto, con la presenza di una terza potenza, la Cina, il cui ruolo diplomatico ed economico è determinante negli equilibri tra Stati Uniti e Russia.

Putin e Xi Jinping rilanciano l’alleanza tra Russia e Cina: un nuovo ordine mondiale multipolare

Prima dell’incontro con Trump, Vladimir Putin ha avuto un colloquio bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, durante il quale entrambi hanno ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione politica ed economica tra i rispettivi Paesi.

Il leader del Cremlino ha sottolineato che Mosca e Pechino stanno adottando un approccio costruttivo alla costruzione di un ordine mondiale multipolare più giusto, indicando nella collaborazione russo-cinese uno degli strumenti attraverso cui modificare gli attuali equilibri internazionali.

Il messaggio politico è chiaro: Russia e Cina intendono continuare a coordinare le rispettive posizioni nelle principali questioni globali, sostenendo una distribuzione del potere internazionale meno concentrata nelle mani delle potenze occidentali.

Da parte sua, Xi Jinping ha ribadito che le relazioni tra Pechino e Mosca contribuiscono alla stabilità internazionale e presentano ampie prospettive di sviluppo. Secondo il presidente cinese, i rapporti tra i due Paesi restano “saldi come una montagna” e non vengono condizionati dalle oscillazioni della congiuntura internazionale.

Una dichiarazione che conferma la volontà dei due governi di mantenere stabile la cooperazione strategica nonostante le tensioni globali e i differenti rapporti che entrambi intrattengono con Washington.

Putin contro le sanzioni europee: l’Unione Europea non si è adattata alla perdita del mercato russo

Nel suo intervento al vertice economico dell’APEC a Shenzhen, Putin ha dedicato ampio spazio alle conseguenze delle sanzioni occidentali contro la Russia, accusando l’Europa di aver indebolito la propria economia attraverso le misure restrittive introdotte nei confronti di Mosca.

Secondo il presidente russo, l’Unione Europea non sarebbe riuscita ad adattarsi alla perdita del mercato russo e alla rinuncia alle forniture energetiche provenienti dalla Federazione Russa, che per decenni hanno rappresentato una componente importante dell’approvvigionamento europeo.

Putin ha sostenuto che le sanzioni, pur continuando ad avere effetti restrittivi, non sarebbero più in grado di fermare la crescita delle economie concorrenti. Al contrario, secondo la ricostruzione del Cremlino, avrebbero spinto la Russia ad accelerare lo sviluppo delle proprie capacità produttive e tecnologiche.

Il presidente ha inoltre attribuito alle scelte economiche e politiche dell’Unione Europea parte delle difficoltà che interessano il sistema industriale europeo, citando la competitività, l’inflazione e il peso dei debiti.

Si tratta delle valutazioni politiche ed economiche espresse da Putin, non di conclusioni indipendenti sugli effetti complessivi delle sanzioni. Il tema resta infatti oggetto di confronto tra governi ed economisti, anche in relazione ai costi sostenuti dalla stessa economia russa.

Vertice Trump-Putin-Xi Jinping del 19 novembre: Mosca si aspetta grandi benefici

L’attenzione si sposta adesso sull’appuntamento diplomatico più atteso del summit cinese. Giovedì 19 novembre è previsto l’incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, una riunione che porterà allo stesso tavolo i presidenti delle tre principali potenze protagoniste degli attuali equilibri strategici internazionali.

Putin ha manifestato apertamente il proprio ottimismo sulle prospettive dell’incontro, dichiarando di attendersi “grandi benefici potenziali” dal confronto con i leader americano e cinese.

Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, riprendendo le parole pronunciate dal presidente del Cremlino durante il vertice degli amministratori delegati dell’Asia-Pacific Economic Cooperation, in corso a Shenzhen.

Il leader russo ha collegato le aspettative sul vertice alla necessità di affrontare le divisioni dell’economia mondiale e le crescenti tensioni politico-militari attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale.

Tra le questioni che potrebbero entrare nell’agenda dei colloqui figurano la guerra in Ucraina, il controllo degli armamenti nucleari, le crisi internazionali e i rapporti economici tra le grandi potenze. La presenza simultanea dei tre presidenti rende l’incontro particolarmente significativo, anche se al momento non è possibile anticiparne gli eventuali risultati.

Shenzhen al centro della diplomazia mondiale: gli equilibri tra Stati Uniti, Russia e Cina

Il vertice APEC 2026 in Cina si sta trasformando in un appuntamento che va ben oltre le tradizionali discussioni sulla cooperazione economica nell’area Asia-Pacifico.

Da una parte, Russia e Cina ribadiscono la volontà di consolidare un rapporto strategico che entrambi considerano fondamentale per promuovere un assetto internazionale multipolare. Dall’altra, Donald Trump arriva al confronto con l’obiettivo di discutere direttamente con i due leader alcune delle principali questioni di sicurezza e politica internazionale.

La posizione dell’Europa resta uno degli elementi più delicati di questo scenario. Le critiche di Putin alle sanzioni e l’avvicinamento tra Mosca e Pechino si inseriscono in un contesto nel quale le scelte delle tre potenze potrebbero avere conseguenze importanti anche per gli alleati occidentali.

Per il momento, il fatto politico più significativo è il ritorno del contatto diretto tra Trump e Putin dopo oltre un anno, accompagnato dalle dichiarazioni con cui Mosca e Pechino hanno rilanciato il proprio progetto di cooperazione internazionale.

La stretta di mano di Shenzhen rappresenta il primo passaggio di una fase diplomatica che entrerà nel vivo con il vertice trilaterale del 19 novembre. Saranno i contenuti dei colloqui e gli eventuali accordi a chiarire se l’incontro potrà produrre risultati concreti sui principali dossier internazionali.