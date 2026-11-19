Un incontro durato circa 40 minuti, con la guerra in Ucraina al centro del confronto e parole di grande cordialità da parte del presidente americano. Donald Trump e Vladimir Putin si sono incontrati a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec, in un colloquio particolarmente atteso anche in vista del successivo summit trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping.

A caratterizzare l’incontro sono state soprattutto le dichiarazioni di Trump, che ha voluto sottolineare il rapporto personale con il leader del Cremlino. “È un mio amico. Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti incontrando Putin.

Trump ha poi manifestato ottimismo sulle prospettive del confronto diplomatico: “Ci conosciamo da tanto tempo e credo che da tutto questo possano nascere molte cose meravigliose, o che quantomeno possano avere inizio. Sono convinto che ne uscirà qualcosa di buono; come probabilmente saprete, ci sarà anche un secondo incontro in seguito. Per ora, però, ci dedichiamo a questo, e sarà fantastico.”

Trump e Putin, la guerra in Ucraina al centro del colloquio

A fornire maggiori dettagli sui contenuti dell’incontro è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, che ha confermato come la questione ucraina abbia rappresentato il principale argomento affrontato dai due presidenti.

“Il tema dell’Ucraina è stato, si potrebbe dire, il fulcro della discussione”, ha dichiarato Ushakov riferendo del colloquio bilaterale tra Russia e Stati Uniti.

Il consigliere del Cremlino ha inoltre sottolineato che Vladimir Putin ha lasciato l’incontro di “ottimo umore”, evidenziando il clima positivo nel quale si è svolto il confronto con Trump.

Il Cremlino frena sugli annunci: attesa per il vertice con Xi Jinping

Nonostante il clima cordiale e le dichiarazioni ottimistiche, dal faccia a faccia di Shenzhen non sono emerse novità concrete di particolare rilievo. Lo stesso Yuri Ushakov ha spiegato che l’incontro tra i due presidenti “è andato bene”, precisando tuttavia che non ci sono “annunci particolarmente importanti” da comunicare in vista del successivo vertice trilaterale.

L’attenzione diplomatica resta quindi concentrata sul confronto che coinvolgerà anche il presidente cinese Xi Jinping, dopo il primo scambio tra Washington e Mosca.

Ucraina, Dmitriev: Putin e Trump impegnati per una soluzione pacifica

Un ulteriore segnale sul clima dei colloqui è arrivato da Kirill Dmitriev, inviato del presidente russo, che ha commentato l’incontro intervenendo all’emittente televisiva statale Vesti.

Secondo Dmitriev, Putin e Trump sono “impegnati a favore di una risoluzione pacifica” del conflitto in Ucraina.

Le dichiarazioni confermano la volontà, espressa dalla parte russa, di mantenere aperto il confronto diplomatico con Washington. Resta tuttavia da capire se il dialogo avviato a Shenzhen potrà tradursi in passi concreti verso una soluzione della guerra. Per il momento, il bilancio del colloquio è quello di un incontro giudicato positivamente dal Cremlino, ma senza annunci di nuovi accordi.