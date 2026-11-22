Telefonate rimaste senza risposta, tentativi diplomatici falliti e persino una lettera restituita senza essere aperta. È il clamoroso retroscena che emerge da un’inchiesta del Wall Street Journal sui rapporti tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un. Secondo il quotidiano americano, Trump avrebbe cercato ripetutamente, nel corso del 2025, di ristabilire un contatto diretto con il leader nordcoreano, senza però ottenere alcuna risposta da Pyongyang.

Trump ignorato da Kim Jong Un: la lettera restituita senza essere aperta

Stando alla ricostruzione del Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza della vicenda, il presidente americano avrebbe inizialmente tentato di raggiungere Kim Jong Un attraverso le linee telefoniche e i canali di comunicazione già utilizzati in passato tra Washington e Pyongyang. Tutti i tentativi sarebbero però caduti nel vuoto.

Di fronte al silenzio nordcoreano, Trump avrebbe deciso di scrivere personalmente una lettera al leader asiatico, affidando alla Casa Bianca il compito di recapitarla. Per la consegna sarebbe stata organizzata un’operazione nei pressi della missione diplomatica nordcoreana presso le Nazioni Unite, a Manhattan, dove un gruppo incaricato avrebbe atteso il passaggio di un diplomatico per consegnargli direttamente la busta.

Ma anche questa iniziativa si sarebbe conclusa con un nulla di fatto. Durante una successiva riunione alle Nazioni Unite, il diplomatico nordcoreano avrebbe infatti gettato la lettera, ancora nella sua busta chiusa, davanti a un rappresentante americano. Un episodio che, se confermato, rappresenterebbe un segnale particolarmente significativo della distanza diplomatica tra i due Paesi.

Il tentativo di un nuovo incontro tra Trump e Kim durante il viaggio in Asia

Il quotidiano americano riferisce inoltre che Donald Trump avrebbe cercato di organizzare un nuovo incontro con Kim Jong Un anche in occasione del suo più recente viaggio in Asia. L’iniziativa non sarebbe però andata a buon fine a causa delle condizioni avanzate dalla leadership nordcoreana, considerate inaccettabili da Washington.

Su questo punto, tuttavia, emergono versioni differenti. Un funzionario dell’amministrazione statunitense ha infatti negato che siano stati compiuti tentativi per organizzare un incontro tra i due leader. Resta dunque una divergenza tra la ricostruzione giornalistica e la posizione espressa dall’amministrazione americana.

Corea del Nord, l’arsenale nucleare è cresciuto dal 2019: circa 60 testate

Il quadro diplomatico è profondamente cambiato rispetto al 2019, anno dell’ultimo incontro faccia a faccia tra Trump e Kim Jong Un. Da allora, secondo le stime riportate dal Wall Street Journal, la Corea del Nord avrebbe significativamente ampliato il proprio arsenale nucleare.

Le testate atomiche attribuite a Pyongyang sarebbero passate da una stima compresa tra 20 e 30 nel 2019 a circa 60 oggi. Si tratta di valutazioni e non di un inventario ufficialmente verificato, ma i numeri evidenziano la crescente dimensione della capacità nucleare nordcoreana.

Parallelamente, il regime di Kim Jong Un ha sviluppato missili balistici intercontinentali in grado di raggiungere il territorio degli Stati Uniti, aumentando il peso strategico della Corea del Nord nei rapporti con Washington e negli equilibri di sicurezza internazionali.

Kim Jong Un vuole il riconoscimento della Corea del Nord come potenza nucleare

Al centro delle difficoltà diplomatiche rimane soprattutto la questione delle armi nucleari nordcoreane. Secondo la ricostruzione del quotidiano statunitense, Kim Jong Un punta ormai a ottenere dagli Stati Uniti il riconoscimento della Corea del Nord come potenza nucleare, una prospettiva che segnerebbe un cambiamento sostanziale rispetto all’obiettivo americano della denuclearizzazione della penisola coreana.

È proprio su questo nodo che si concentrano le principali difficoltà di un eventuale nuovo negoziato. Washington e Pyongyang sembrano infatti partire da posizioni profondamente distanti, mentre il rafforzamento militare nordcoreano rende ancora più complessa la ricerca di un’intesa.

Il retroscena della lettera di Trump restituita ancora chiusa racconta così le difficoltà dei tentativi di riavvicinamento tra Stati Uniti e Corea del Nord. Dopo gli storici incontri del primo mandato presidenziale americano, un nuovo confronto diretto tra Trump e Kim Jong Un resta, almeno per il momento, senza una prospettiva concreta.