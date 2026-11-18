La guerra contro l’Iran rischia di aprire una profonda frattura ai vertici della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe sempre più irritato con il suo vicepresidente JD Vance, colpevole, secondo il capo della Casa Bianca, di aver attribuito al conflitto con Teheran una responsabilità decisiva nella pesante sconfitta subita dai repubblicani alle elezioni di midterm del 3 novembre 2026. A rivelare le crescenti tensioni è il New York Times, che cita fonti informate sui colloqui privati del presidente americano. Sullo sfondo emerge anche il nome del segretario di Stato Marco Rubio, che Trump continuerebbe a elogiare indicandolo come un possibile candidato alle elezioni presidenziali del 2028.

Le indiscrezioni arrivano in un momento particolarmente delicato per l’amministrazione americana, alle prese con le conseguenze politiche ed economiche della guerra contro l’Iran e con la necessità di ricostruire il consenso repubblicano dopo la sconfitta elettorale. Il confronto tra Trump e Vance riguarda soprattutto il modo in cui interpretare il risultato delle urne e le responsabilità del conflitto nella perdita del controllo del Congresso.

Trump contro Vance: la guerra in Iran dietro la sconfitta alle elezioni di midterm

All’indomani delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, che hanno visto i democratici conquistare il controllo di entrambe le Camere del Congresso, JD Vance aveva individuato nella guerra contro l’Iran una delle principali ragioni del tracollo repubblicano.

Un’analisi che inizialmente era stata accolta senza particolari polemiche da Donald Trump. Il presidente aveva infatti riconosciuto pubblicamente che le considerazioni del suo vice erano “in gran parte vere”, ammettendo che il conflitto e le sue conseguenze economiche avevano contribuito a penalizzare i candidati repubblicani.

Con il passare delle settimane, tuttavia, l’atteggiamento del presidente sarebbe cambiato. Secondo quanto riferisce il New York Times, citando persone a conoscenza delle conversazioni private di Trump, il capo della Casa Bianca avrebbe manifestato un crescente malcontento nei confronti di Vance, lamentandosi con collaboratori e alleati della sua interpretazione della sconfitta.

Il problema, secondo Trump, non sarebbe tanto l’aver riconosciuto il costo elettorale della guerra, quanto il fatto che Vance non abbia accompagnato la sua analisi con una difesa esplicita della decisione presidenziale di attaccare l’Iran.

Il presidente ritiene infatti di aver compiuto una scelta giusta e necessaria sul piano della sicurezza nazionale, indipendentemente dalle conseguenze negative che il conflitto può aver provocato sul consenso elettorale dei repubblicani.

Marco Rubio guadagna spazio: Trump lo elogia come possibile candidato alla Casa Bianca nel 2028

Il retroscena pubblicato dal quotidiano americano contiene un altro elemento politicamente significativo: mentre crescono le tensioni con il vicepresidente, Donald Trump starebbe continuando a elogiare Marco Rubio, attuale segretario di Stato, indicandolo nei colloqui privati come una figura che potrebbe rappresentare una candidatura solida alle elezioni presidenziali del 2028.

Secondo le fonti citate dal New York Times, il presidente avrebbe espresso apprezzamento per la posizione mantenuta da Rubio sulla guerra contro l’Iran. A differenza di Vance, che ha concentrato la propria analisi sulle conseguenze politiche del conflitto, Rubio ha ripetutamente difeso la scelta militare di Trump, sostenendo che l’intervento fosse fondamentale per tutelare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Il segretario di Stato ha infatti ribadito in diverse occasioni che la decisione di attaccare l’Iran rispondeva alla necessità di affrontare una minaccia considerata concreta dall’amministrazione americana, anche a costo di pagare un prezzo in termini di consenso politico.

Le parole di apprezzamento attribuite a Trump non costituiscono un’investitura ufficiale di Rubio per il 2028, ma assumono un peso particolare alla luce delle difficoltà attraversate da Vance dopo le elezioni di midterm.

Vance e le elezioni presidenziali del 2028: il sostegno di Trump diventa decisivo

Le rivelazioni del New York Times arrivano mentre JD Vance deve valutare il proprio futuro politico. Il vicepresidente americano dovrà decidere nei prossimi mesi se candidarsi alla Casa Bianca nel 2028, una scelta sulla quale potrebbe pesare in maniera determinante il rapporto personale e politico con Donald Trump.

Il sostegno del presidente uscente rappresenterebbe infatti un elemento di grande rilievo nella costruzione di una possibile candidatura all’interno del Partito repubblicano, soprattutto per il ruolo che Trump continua a esercitare nel movimento MAGA.

La sconfitta alle elezioni di midterm ha però modificato il quadro politico, aprendo nuove discussioni sulle prospettive del partito e sui possibili protagonisti della successiva competizione presidenziale.

In questo contesto, i rapporti tra Trump, Vance e Rubio diventano uno degli elementi da osservare per comprendere gli equilibri interni all’amministrazione e le possibili evoluzioni della leadership repubblicana.

Vance nega la rottura con Trump: nessuna distanza sulla guerra contro l’Iran

Nonostante le indiscrezioni sulle crescenti tensioni, JD Vance ha pubblicamente negato l’esistenza di una frattura con Donald Trump.

Intervistato nei giorni scorsi, il vicepresidente ha assicurato che non esiste “alcuna distanza” tra lui e il presidente sulla gestione della guerra contro l’Iran, ribadendo il proprio sostegno alle decisioni assunte dall’amministrazione.

Vance ha distinto le conseguenze politiche del conflitto dalla necessità, per i componenti del governo, di sostenere e attuare le decisioni del presidente. Una posizione con cui ha cercato di chiarire il significato delle precedenti dichiarazioni sulla sconfitta repubblicana.

Le rassicurazioni pubbliche, tuttavia, non sembrerebbero aver completamente dissipato il malcontento attribuito a Trump dalle fonti del New York Times.

La questione resta quindi aperta. Da una parte ci sono le dichiarazioni ufficiali del vicepresidente, che esclude contrasti con il presidente; dall’altra le indiscrezioni sui colloqui riservati di Trump, che descrivono un crescente apprezzamento per Rubio e una maggiore irritazione nei confronti di Vance.

Al centro di tutto rimane la guerra in Iran, diventata non soltanto una delle principali questioni di politica estera degli Stati Uniti, ma anche un tema cruciale nel confronto interno al Partito repubblicano dopo la sconfitta delle elezioni di novembre.

Un confronto destinato a incidere sul dibattito politico dei prossimi mesi, mentre si avvicina il momento delle decisioni sulle candidature presidenziali del 2028.