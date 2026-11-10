Truffe sempre più sofisticate, l’allarme della Polizia: “non aprite la porta e non consegnate denaro o gioielli”

La Polizia di Stato richiama l’attenzione della cittadinanza sul crescente fenomeno delle truffe, che colpiscono persone di tutte le fasce di età, attraverso modalità sempre più sofisticate e persuasive. Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione e di adottare alcune semplici, ma fondamentali, precauzioni per evitare di cadere vittima di malintenzionati che, con pretesti sempre diversi e modalità ingannevoli, cercano di introdursi nelle abitazioni per sottrarre denaro e oggetti di valore. La prima regola è non aprire la porta agli sconosciuti. È importante non fidarsi di persone che si presentano presso la propria abitazione senza un motivo chiaro e verificabile, anche quando dichiarano di appartenere alle Forze dell’Ordine, ad enti pubblici o ad altre istituzioni.

Si ricorda che il personale delle Forze dell’Ordine che interviene presso le abitazioni è riconoscibile attraverso la divisa oppure mediante appositi segni distintivi e documenti di riconoscimento che attestano chiaramente l’appartenenza al Corpo di riferimento. In caso di dubbi, è sempre opportuno non aprire la porta e contattare direttamente le Forze dell’Ordine attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, senza utilizzare eventuali numeri telefonici forniti dalla persona che si trova all’esterno.

Le Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro, gioielli o altri beni di valore ai cittadini, né tantomeno richiedono pagamenti, consegne di contanti o verifiche di banconote e preziosi presso il domicilio. Occorre pertanto diffidare da chiunque avanzi richieste insolite, faccia leva sulla paura o sull’urgenza, racconti di incidenti o problemi giudiziari che coinvolgono familiari, oppure chieda di consegnare denaro e oggetti preziosi per presunte verifiche o necessità di servizio. Si tratta di espedienti frequentemente utilizzati dai truffatori per confondere e intimidire le vittime.

Un’attenzione particolare deve essere riservata alle persone anziane, spesso individuate dai malintenzionati proprio per la loro maggiore vulnerabilità. È fondamentale informare genitori, nonni e familiari più anziani, invitandoli a non fidarsi di sconosciuti, a non lasciarli entrare in casa e a chiedere sempre aiuto in caso di situazioni sospette. La collaborazione di tutti è essenziale per contrastare questo fenomeno. Segnalare tempestivamente persone o comportamenti sospetti alle Forze dell’Ordine può contribuire a prevenire nuovi episodi e a proteggere potenziali vittime. La Polizia di Stato invita tutti i cittadini a ricordare poche semplici regole:

Non aprire la porta agli sconosciuti.

Non consegnare mai denaro, gioielli o altri beni a persone che si presentano a domicilio.

Verificare sempre l’identità di chi dichiara di appartenere alle Forze dell’Ordine.

Non farsi condizionare da richieste urgenti, minacce o racconti allarmanti.

In caso di dubbio, non aprire e chiamare il 112.

La sicurezza passa anche dalla prevenzione: non abbiate timore di dire no e di chiedere aiuto. La Polizia di Stato è al fianco dei cittadini. La prudenza e la tempestiva segnalazione restano le armi più efficaci per difendersi dai truffatori. Per informazioni e segnalazioni rivolgersi alla Polizia Postale tramite il sito ufficiale: www.commissariatodips.it. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per prevenire e contrastare questi fenomeni criminosi.