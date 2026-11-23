I fatti risalgono al 16 marzo 2021. Presso la Caserma dei Carabinieri di Rende un cosentino denuncia di aver pagato 230 euro per l’acquisto online, su un noto e-commerce, di una stufa a pellet mai ricevuta. Le articolate indagini, condotte in collaborazione tra diversi Comandi dei Carabinieri dislocati su tutto il territorio nazionale, sono riuscite con precisione a risalire ad M.D., quarantaduenne torinese, intestatario dell’annuncio di vendita fraudolenta della stufa, titolare della carta PostePay usata per ricevere il denaro provento illecito della compravendita, ed a G.I., cinquantenne di Cagliari, quale intestatario formale dell’utenza telefonica usata per commettere il reato, come comunicato dall’avvocato.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha chiuso le indagini e ottenuto il rinvio a giudizio del torinese M.D. per il reato di truffa aggravata dalla minorata difesa della vittima, punito con la reclusione da uno a cinque anni, per aver ingannato la vittima residente a Cosenza, usando la propria identità e servendosi della sim intestata a G.I., cinquantenne sardo.

Il processo e i messaggi vocali acquisiti durante il dibattimento

Nel processo sono stati sentiti la persona offesa e il maresciallo che ha svolto le indagini, ed è stata acquisita ampia documentazione, tra cui i messaggi vocali riconducibili al truffatore e mai presentati durante le indagini né ai Carabinieri di Rende, né alla Procura di Cosenza. L’imputato M.D. ha chiesto di essere sentito e, oltre a dichiarare la sua totale estraneità rispetto al reato, ha offerto anche una credibile ricostruzione alternativa dei fatti, spiegando che i suoi dati personali, i suoi documenti di riconoscimento e la sua carta PostePay sono stati usati dal vero truffatore G.I. di Cagliari, cioè l’intestatario del numero di telefono, per indurre in errore la persona offesa e far ricadere la colpa sull’inconsapevole torinese finito sotto processo, riferisce l’avvocato.

La PostePay prestata a un conoscente e la ricostruzione dell’imputato

L’imputato, che si è sottoposto al controesame, ha chiarito che all’epoca dei fatti, per aiutare un suo conoscente sardo in evidente stato di bisogno materiale, aveva acconsentito a prestare la sua carta PostePay, ma solo al fine di ricevere lecitamente un pagamento da parte dei suoi parenti sardi, e certamente non per commettere una truffa a sua insaputa.

La versione dell’imputato trovava riscontro in molteplici documenti già presenti agli atti, ma, per fugare ogni dubbio e per accertare la verità, il magistrato penale, dott.ssa Vittoria Rosaria Calà, ha disposto l’ascolto della trattativa telefonica in udienza.

L’esame audio dei vocali prodotti dalla persona offesa, a processo in corso, ha permesso di evincere con certezza che la voce della persona che conduceva le trattative fosse non appartenente all’imputato e che indicativamente potesse appartenere, per la timbrica sarda, al G.I. nato a Cagliari ed intestatario del numero di telefono, come comunicato dall’avvocato.

Le richieste della parte civile e la difesa dell’avvocato Mario Alberelli

La parte civile ha chiesto la condanna penale dell’imputato, ritenendo che egli non potesse che essere complice di chi ha gestito la compravendita, visto che egli ha materialmente ricevuto il pagamento provento del reato e che la persona offesa è stata indotta in errore per aver ricevuto l’immagine dei documenti di riconoscimento dello stesso imputato. L’avv. Mario Alberelli, invocando l’applicazione del principio generale “in dubbio pro reo”, secondo il quale nel dubbio è da preferire l’assoluzione del presunto colpevole, ha chiesto una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, perché lo stesso tutt’al più avrebbe solo rilevanza civilistica e non penale.

Tribunale di Cosenza, imputato assolto e atti trasmessi alla Procura

Il Giudice Monocratico, dott.ssa Vittoria R. Calà, al termine di una lunga e complessa camera di consiglio, in accoglimento delle richieste del PM e dell’Avv. Mario Alberelli, ha assolto l’imputato, ex art. 530, comma 2, c.p., perché non è certa la prova che l’imputato abbia commesso il fatto. Contestualmente ha trasmesso gli atti al Pubblico Ministero per le ipotesi di truffa e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, a carico di G.I. nato a Cagliari, riferisce l’avvocato.