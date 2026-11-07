Tropea, svolta sul nuovo polo sportivo: aggiudicati i lavori per oltre 3 milioni di euro. Sarà polivalente: campo da calcio, atletica e padel

Tropea avrà un nuovo polo sportivo polivalente con campo da calcio, pista di atletica, quattro campi da padel, strutture per l’attività fisica e spazi verdi a disposizione della comunità. Il progetto di riqualificazione e completamento dell’impianto sportivo di località Barricello compie un passo decisivo con l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa Romano Pasquale di Mileto, per un importo complessivo di 3 milioni e 162 mila euro. L’intervento rientra nel programma CIS Calabria – Svelare Bellezza e punta a trasformare l’area in un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione sociale, non soltanto per la città di Tropea ma anche per l’intero comprensorio. Ad annunciare il completamento della procedura di aggiudicazione è il sindaco Giovanni Macrì, che sottolinea l’importanza di restituire piena funzionalità a un patrimonio pubblico rimasto a lungo al di sotto delle proprie potenzialità. Se le successive fasi amministrative e progettuali procederanno regolarmente, l’avvio del cantiere potrebbe avvenire già nel mese di febbraio 2027.

Tropea, aggiudicati i lavori per il nuovo impianto sportivo di Barricello

L’aggiudicazione definitiva rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di recupero e valorizzazione dell’impianto sportivo di Barricello, destinato a diventare una struttura polivalente capace di ospitare diverse discipline e attività rivolte alla cittadinanza. L’intervento, affidato all’impresa Romano Pasquale di Mileto per 3 milioni e 162 mila euro, si inserisce nel quadro degli investimenti previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo Calabria – Svelare Bellezza. Il sindaco Giovanni Macrì esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e ribadisce il valore strategico dell’investimento, destinato a migliorare l’offerta di servizi sportivi e ricreativi del territorio. Nella visione dell’Amministrazione comunale, la riqualificazione dell’impianto rappresenta un’opportunità per favorire la pratica sportiva, promuovere stili di vita sani e creare nuovi spazi di socialità, soprattutto per le giovani generazioni. Investire nello sport, sottolinea il primo cittadino, significa infatti investire nei giovani, nella salute, nella formazione e nella possibilità di rafforzare i legami all’interno della comunità. L’obiettivo è recuperare un bene pubblico e metterlo concretamente a disposizione dei cittadini, superando una condizione che per lungo tempo ne ha limitato le potenzialità.

Dal calcio al padel, come sarà il nuovo polo sportivo di Tropea

Il progetto di riqualificazione prevede una trasformazione complessiva dell’area sportiva di Barricello, attraverso la realizzazione e il completamento di strutture destinate a discipline differenti. Tra gli interventi principali figurano un campo da calcio, una pista di atletica, quattro campi da padel e un campo polivalente, che consentiranno di ampliare le opportunità di pratica sportiva e di utilizzo dell’impianto. È prevista inoltre la riqualificazione delle tribune con i relativi servizi, insieme alla sistemazione degli spogliatoi e alla realizzazione di spazi per l’attività fisica all’aperto. Il progetto comprende anche aree verdi e parcheggi, elementi destinati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità complessiva della struttura. L’obiettivo è creare un polo capace di rispondere alle esigenze delle società sportive, degli atleti e dei cittadini, offrendo ambienti adeguati sia per le attività organizzate sia per la pratica sportiva individuale. La presenza di discipline diverse all’interno della stessa area consentirà inoltre di valorizzare l’impianto come luogo di incontro e aggregazione, rafforzandone il ruolo nel sistema dei servizi pubblici di Tropea e del territorio circostante.

Finanziamento da 5 milioni di euro: altri 500 mila euro per attrezzature e messa in esercizio

Il piano economico dell’intervento si inserisce in un finanziamento originario pari a 5 milioni di euro, destinato alla riqualificazione e al completamento dell’impianto sportivo di Barricello. L’importo dei lavori definitivamente aggiudicati ammonta a 3 milioni e 162 mila euro, mentre ulteriori 500 mila euro delle risorse residue saranno destinati agli interventi necessari per garantire la piena messa in esercizio della struttura e per l’acquisto delle attrezzature. Si tratta di una fase importante per assicurare che il complesso sportivo, una volta ultimati gli interventi edilizi e impiantistici, possa essere effettivamente utilizzato dai cittadini e dalle realtà sportive. L’Amministrazione comunale punta infatti non soltanto alla realizzazione delle opere previste, ma anche alla loro concreta funzionalità, attraverso il completamento dei servizi e la disponibilità delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività. L’investimento complessivo rappresenta quindi un intervento di valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di recuperare e rendere pienamente fruibile una struttura destinata a svolgere un ruolo importante nella vita sportiva e sociale della città.

Quando inizieranno i lavori: cantiere possibile a febbraio 2027

Per la realizzazione del nuovo polo sportivo è stata scelta la formula dell’appalto integrato, che comprende sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione degli interventi. Il cronoprogramma prevede 90 giorni per la progettazione esecutiva e 365 giorni per l’esecuzione dei lavori, secondo le tempistiche indicate dall’Amministrazione comunale. Se tutte le successive fasi procederanno senza rallentamenti, il cantiere potrebbe partire già a febbraio 2027, avviando concretamente la trasformazione dell’area di Barricello. L’aggiudicazione definitiva rappresenta dunque un risultato significativo, ma non coincide ancora con l’apertura dei lavori né con la conclusione dell’intero percorso. Sarà necessario completare la fase progettuale e procedere con gli ulteriori adempimenti previsti prima dell’avvio degli interventi sul campo. La durata programmata di 365 giorni per l’esecuzione delle opere costituisce il riferimento temporale per la successiva fase realizzativa, fermo restando l’andamento effettivo delle procedure e del cantiere. L’obiettivo dell’Amministrazione è accompagnare tutte le fasi del progetto fino alla piena disponibilità del complesso sportivo.

Il sindaco Macrì: “Un’opera pubblica vale per i servizi che restituisce alla comunità”

Il sindaco Giovanni Macrì considera l’aggiudicazione dei lavori un risultato importante nel percorso di rilancio dell’impiantistica sportiva cittadina, ma sottolinea la necessità di proseguire con attenzione fino alla completa realizzazione e alla fruibilità della struttura. Il primo cittadino evidenzia come il valore di un investimento pubblico non debba essere misurato esclusivamente attraverso l’entità delle risorse economiche impiegate, ma soprattutto in relazione ai benefici concreti prodotti per la popolazione. Per questo l’Amministrazione intende seguire tutte le successive fasi progettuali e operative, verificando il progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti. La realizzazione del nuovo polo sportivo di Barricello viene considerata un’occasione per ampliare i servizi destinati ai giovani, alle associazioni sportive e all’intera comunità, attraverso un complesso che unirà calcio, atletica, padel, attività fisica all’aperto e spazi di aggregazione. Con l’aggiudicazione definitiva all’impresa Romano Pasquale di Mileto, Tropea compie quindi un passo concreto verso il recupero di un’importante area pubblica, in attesa dell’avvio del cantiere e della successiva trasformazione dell’impianto in una struttura sportiva moderna e polifunzionale a servizio del territorio.