Dopo quasi 40 anni di attesa, l’intero quartiere di Campo Inferiore, a Tropea, avrà finalmente accesso alla rete fognaria comunale. Un risultato particolarmente significativo per i residenti, che potranno beneficiare di un servizio essenziale atteso per decenni. Ad esprimere soddisfazione per il completamento dell’opera è il sindaco Giovanni Macrì, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento sotto il profilo ambientale e igienico-sanitario, oltre che per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti. L’opera, programmata durante la precedente consiliatura dell’amministrazione Macrì e finanziata con fondi del bilancio comunale 2023/2024, aveva subito una battuta d’arresto a causa di alcune problematiche tecniche legate all’allaccio elettrico delle stazioni di sollevamento. Superate queste difficoltà, è stato possibile portare a compimento l’intervento. Il nuovo impianto è operativo e funzionante già da alcuni giorni, per quanto di competenza comunale, e le utenze di via Ermenegildo Sintes sono state già collegate alla rete fognaria. A brevissimo sarà la volta delle utenze di via San Bernardino, della cooperativa Vianeo e delle altre piccole utenze, consentendo così di estendere il servizio all’intero quartiere.