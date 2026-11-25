È Santa Maria dell’Isola, illuminata nella notte, l’immagine scelta per raccontare L’Italia che incanta sulla copertina del numero novembre-dicembre 2026 di Borghi & città Magazine, la rivista bilingue di turismo e cultura legata al circuito dei Borghi più belli d’Italia. Un’ulteriore presenza qualificata nel panorama editoriale nazionale e internazionale che si inserisce nel percorso di promozione e posizionamento della destinazione Tropea, attraverso una strategia orientata a consolidarne la riconoscibilità tra i pubblici di riferimento e a valorizzarne l’offerta turistica durante tutto l’anno. Al centro del racconto, questa volta, c’è Tropea Borgo Incantato, il progetto natalizio dell’Amministrazione comunale.

“Non si tratta di inseguire singole occasioni di visibilità – ricorda il sindaco Giovanni Macrì – ma di lavorare con continuità sulla presenza e sulla reputazione del nostro brand nei mercati nazionali e internazionali, intercettando canali di comunicazione, operatori e segmenti di pubblico capaci di orientare le scelte di viaggio. Investire nel posizionamento significa costruire nel tempo una percezione riconoscibile della destinazione, associandola a qualità, identità e varietà delle esperienze“.

La luce non conosce stagioni: 4 pagine dedicate a Borgo Incantato

Tropea, la luce non conosce le stagioni. È questo il titolo scelto dalla rivista per il servizio dedicato alla città, pubblicato alle pagine 22-25, che descrive Borgo Incantato come un appuntamento ormai imperdibile, capace di richiamare visitatori oltre i mesi tradizionalmente associati alle vacanze. Il racconto, proposto in italiano e inglese, attraversa vicoli e piazze, i palazzi nobiliari e gli affacci sul mare, soffermandosi sulle installazioni luminose, sugli spettacoli, sulla musica e sulle tradizioni gastronomiche e culturali che arricchiscono l’esperienza natalizia.

Dal mare al Natale, una destinazione con più motivazioni di viaggio

“La presenza del Natale tropeano in una pubblicazione di settore – prosegue Macrì – assume un significato preciso nell’ambito delle nostre politiche di diversificazione dell’offerta. L’obiettivo è ampliare le motivazioni per scegliere Tropea, rivolgendoci a mercati e target differenti rispetto a quelli tradizionalmente legati alla vacanza estiva. È un lavoro che richiede programmazione, investimenti mirati, capacità di interpretare la domanda e soprattutto coerenza tra il modo in cui una destinazione viene raccontata e la qualità dell’esperienza che è effettivamente in grado di offrire”.

La reputazione deve tradursi in valore per il territorio

“La presenza sulla copertina di Borghi & città Magazine in distribuzione nei prossimi giorni all’Assemblea annuale di Anci che da oggi, mercoledì 25 a venerdì 27 novembre si terrà a Verona – conclude il Sindaco – è un ulteriore tassello di un percorso che punta a rafforzare la competitività turistica di Tropea. La nostra attenzione resta concentrata sulla capacità di trasformare notorietà e riconoscibilità in opportunità concrete per il sistema economico locale, attraverso un’offerta qualificata, una maggiore distribuzione dei flussi durante l’anno e una crescita sostenibile della destinazione. È su questa prospettiva che continuiamo a orientare le nostre scelte di investimento e promozione“.