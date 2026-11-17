“Un Natale pensato anzitutto per i tropeani, diventato negli anni anche un’esperienza per chi visita la città, al punto che oggi persino i turisti internazionali partecipano alla preparazione degli allestimenti artistiche. È il percorso di Tropea Borgo Incantato, il progetto avviato nel 2019 dall’Amministrazione comunale che sabato 21 novembre, con una cerimonia inaugurale ricca di novità e sorprese, accenderà le luminarie artistiche della città. L’epicentro sarà Piazza Ercole, cuore storico del borgo salotto, con inizio previsto indicativamente tra le 17.30 e le 18, mentre sono ancora in corso gli ultimi preparativi“. È quanto ha spiegato il Sindaco Giovanni Macrì, ospite questa mattina di una trasmissione televisiva.

“Il nostro Natale – ha ricordato il Primo cittadino – non è nato come strumento per allungare la stagione turistica. L’idea originaria, condivisa con commercianti e albergatori, era quella di utilizzare le risorse della tassa di soggiorno per restituire bellezza e occasioni di partecipazione alla comunità. Una scelta diventata possibile grazie al riordino delle finanze comunali, dopo che nel 2018 mancavano persino le risorse per immaginare un progetto di questa portata. L’attrattività turistica è arrivata successivamente, sorprendendo anche noi“.

“La novità più significativa di questa edizione – ha raccontato Macrì – è il coinvolgimento spontaneo di cittadini, commercianti, volontari e persino turisti nella preparazione degli allestimenti. Nei giorni scorsi, alcuni visitatori stranieri hanno partecipato personalmente al montaggio delle decorazioni, condividendo un momento di vita della comunità. È questo – ha sottolineato – il significato più autentico del turismo esperienziale: tornare a casa portando con sé non soltanto immagini, ma il ricordo di qualcosa vissuto insieme agli abitanti del luogo“.

Il programma di Tropea Borgo Incantato accompagnerà la città fino all’Epifania, con un’offerta che spazierà dalla musica classica a quella folk e natalizia, fino agli spettacoli dedicati ai bambini. Nel cartellone si inseriranno anche due importanti eventi sostenuti dalla Regione Calabria, uno dedicato alla musica classica e l’altro alla musica e alle tradizioni del Mezzogiorno.

“La scelta di anticipare l’atmosfera natalizia – ha aggiunto il Sindaco – risponde anche all’interesse crescente che Tropea continua a registrare nel mese di novembre, con presenze di viaggiatori americani, polacchi e argentini. L’attesa stessa dell’evento diventa un elemento di attrazione e comunicazione della destinazione. Per questo, nelle prossime edizioni, l’obiettivo sarà valutare un avvio ancora più anticipato degli allestimenti, compatibilmente con gli aspetti organizzativi“.

“Dopo due anni caratterizzati da una programmazione più contenuta, l’Amministrazione ha scelto di dedicare particolare attenzione alla cura degli spazi e ai dettagli delle installazioni, affiancando agli allestimenti più importanti anche piccoli segni natalizi diffusi nel centro storico. Un impegno organizzativo e finanziario significativo che – conclude Macrì – vuole restituire alla città un Natale da vivere insieme, prima ancora che da ammirare“.