Tropea, grande successo e atleti da tutto il mondo per la 4ª edizione del Triathlon degli Dei con Justine Mattera | FOTO

“Cento atleti provenienti da oltre dieci regioni d’Italia e da diverse nazioni estere, tra cui Messico, Belgio, Argentina, Slovenia e Austria, hanno decretato il successo della quarta edizione del Triathlon degli Dei, confermando Tropea come destinazione turistica ed esperienziale e punto di riferimento di primo piano per il turismo sportivo e per le grandi manifestazioni come questa. A impreziosire l’appuntamento è stata la presenza della showgirl e triatleta Justine Mattera, madrina e concorrente d’eccezione, capace di conquistare il primo posto nella propria categoria e di definire la competizione ‘una gara unica e di straordinaria bellezza’“.

Ad esprimere soddisfazione per il successo dell’evento dal respiro internazionale è il Sindaco Giovanni Macrì che, sottolineando come l’iniziativa si inserisca nella più ampia strategia promossa dall’Amministrazione Comunale orientata a valorizzare il binomio tra sport, sostenibilità e accoglienza turistica anche nei periodi di media e bassa stagione, coglie l’occasione per rilanciare il prossimo appuntamento sportivo: il 13 dicembre si terrà la gara podistica FIDAL di 10 km Tropea in Corsa, promossa in collaborazione con la Mileto Marathon che attraverserà il borgo, tra scorci e palazzi storici.

Sul podio Fimiani, Basile e Rosa. Calafati campione regionale

La manifestazione, disputata dopo una tregua meteo che ha lasciato spazio al sole a ridosso della partenza, ha visto sfidarsi gli atleti prima nel nuoto in acque calme, poi sulle impegnative e panoramiche salite della frazione ciclistica, per concludersi con la corsa podistica. A vincere la gara maschile è stato Mario Fimiani (Canottieri Irno), seguito sul podio da Massimo Basile e Federico Rosa. L’evento, valevole per i titoli di campioni regionali e come tappa conclusiva del Trofeo Coppa Calabria, ha premiato il lavoro della società organizzatrice XSport Green: il tropeano Flavio Calafati si è laureato campione regionale, mentre la compagna di squadra Lina Ruggiero ha conquistato il titolo di vicecampionessa regionale. Il titolo regionale femminile è andato a Daniela Trota (Team Anzianotti Tri).

Soddisfazione espressa dagli organizzatori

“Grande soddisfazione è stata espressa da Luca Mancuso, presidente della XSport Green e direttore di gara. È stato un traguardo importante – ha sottolineato – reso ancora più significativo dalle difficoltà iniziali legate al maltempo, superate grazie al lavoro coordinato di tutta la macchina organizzativa e alla sinergia con le istituzioni. Un ringraziamento particolare va alla Polizia Locale per la sicurezza del tracciato, all’Amministrazione Comunale, alla Protezione Civile, alla Capitaneria di Porto, al Porto di Tropea, alla Croce Rossa, ai giudici e a tutti i volontari e partner che hanno reso possibile questa giornata di sport“.