Tropea, chi sporca perde e chi raccoglie vince: torna Walk for Earth, la gara sui rifiuti abbandonati

A Tropea raccogliere i rifiuti abbandonati diventa una competizione che unisce educazione civica, movimento, divertimento e rispetto dell’ambiente. Dopo due anni di pausa torna Walk for Earth, l’originale gara ecologica che domenica 22 novembre raggiungerà la sua quarta edizione, coinvolgendo cittadini e partecipanti in una sfida dall’obiettivo semplice: contribuire a rendere la città più pulita. L’iniziativa si svolgerà nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), la campagna dedicata alla promozione di comportamenti sostenibili e alla sensibilizzazione delle comunità sull’importanza della tutela ambientale. Il meccanismo della manifestazione trasforma un gesto quotidiano, come raccogliere un rifiuto lasciato per strada, in un’attività collettiva caratterizzata da un pizzico di sano agonismo. A vincere saranno i partecipanti che riusciranno a raccogliere più materiali lungo il percorso previsto, ma il risultato principale sarà il contributo offerto alla pulizia degli spazi pubblici. L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza del decoro urbano e sulla responsabilità individuale nella salvaguardia del territorio, particolarmente significativa in una località turistica come Tropea.

Walk for Earth a Tropea, come funziona la gara ecologica del 22 novembre

La quarta edizione di Walk for Earth si svolgerà domenica 22 novembre con ritrovo in Piazza Vittorio Veneto, dove alle 8:30 inizieranno le operazioni di accredito dei partecipanti. La partenza della competizione è fissata per le 9:00. Chi prenderà parte all’iniziativa potrà scegliere se gareggiare individualmente oppure in coppia, seguendo l’itinerario previsto dagli organizzatori e raccogliendo i rifiuti abbandonati lungo il percorso. Al termine della gara, i partecipanti faranno ritorno in Piazza Vittorio Veneto, dove saranno effettuate le operazioni di pesatura dei materiali raccolti e si procederà alla proclamazione dei vincitori. Il principio della manifestazione è quello di utilizzare la competizione come strumento per incentivare comportamenti virtuosi, rendendo la pulizia della città un’esperienza di partecipazione e aggregazione. L’obiettivo non è soltanto ottenere un risultato durante la giornata, ma stimolare una maggiore attenzione verso gli spazi comuni e favorire la diffusione di abitudini rispettose dell’ambiente. Il ritorno dell’evento dopo due anni di interruzione offrirà quindi ai cittadini un’opportunità per contribuire direttamente al miglioramento del decoro urbano attraverso un’attività che unisce sensibilizzazione ambientale e coinvolgimento della comunità.

Il sindaco Macrì: “A vincere sarà soprattutto la comunità”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che richiama l’importanza della partecipazione dei cittadini nella cura degli spazi pubblici e nella promozione di una cultura della responsabilità condivisa. Secondo il primo cittadino, Walk for Earth dimostra come anche un’azione apparentemente semplice possa trasformarsi in un’occasione di aggregazione e sensibilizzazione, soprattutto quando viene proposta attraverso una formula capace di coinvolgere le persone in modo attivo. La tutela ambientale, nella visione dell’Amministrazione comunale, è strettamente collegata alla qualità della vita dei residenti e all’immagine di una destinazione turistica nella quale la pulizia e il rispetto del territorio rappresentano elementi importanti anche per l’accoglienza dei visitatori.

“Walk for Earth dimostra che anche un gesto semplice come raccogliere un rifiuto abbandonato può diventare un’esperienza di partecipazione, aggregazione e responsabilità condivisa. La tutela dell’ambiente e il rispetto degli spazi pubblici sono parte integrante della qualità della vita e dell’accoglienza di una destinazione come Tropea. E se a stimolare comportamenti virtuosi, che creano consapevolezza, contribuisce anche una sana competizione, a vincere sarà soprattutto la comunità”, sottolinea Macrì.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e l’importanza dei comportamenti quotidiani

Il ritorno di Walk for Earth si inserisce nel programma della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, iniziativa che punta a coinvolgere cittadini e comunità nella diffusione di pratiche più sostenibili. La manifestazione organizzata a Tropea propone una modalità concreta di partecipazione, nella quale la raccolta dei materiali abbandonati diventa anche uno strumento di educazione civica. Al centro del progetto c’è infatti la volontà di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani, partendo dal rispetto degli spazi condivisi. La competizione rappresenta un incentivo alla partecipazione, ma il messaggio che l’Amministrazione intende trasmettere va oltre la singola giornata: una città più pulita dipende soprattutto dalle abitudini dei suoi abitanti e dalla capacità di prevenire l’abbandono dei rifiuti. In questa prospettiva, Walk for Earth vuole incoraggiare comportamenti responsabili, mostrando come il contributo individuale possa produrre benefici per l’intera collettività.

“La partecipazione alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta un’ulteriore occasione per ricordare che la sostenibilità comincia dai comportamenti quotidiani. L’obiettivo non è soltanto raccogliere ciò che qualcuno ha abbandonato, ma rafforzare una cultura del rispetto che renda sempre meno necessario farlo. Il principio di Walk for Earth è semplice: chi sporca perde, chi raccoglie vince. E Tropea ci guadagna sempre”, conclude il sindaco Giovanni Macrì.

L’appuntamento è dunque per domenica 22 novembre in Piazza Vittorio Veneto, con accredito dalle 8:30 e partenza alle 9:00. La quarta edizione di Walk for Earth segnerà il ritorno di una manifestazione che punta a coinvolgere direttamente i cittadini nella tutela dell’ambiente, trasformando la raccolta dei rifiuti in una sfida collettiva. Una giornata nella quale il risultato della competizione sarà accompagnato da un beneficio concreto per la città, con l’obiettivo di rafforzare nel tempo una cultura del rispetto e della cura degli spazi pubblici.