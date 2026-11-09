Tropea Borgo Incantato, Natale al via dal 21 novembre: luminarie, mercatini, musica e tradizioni

“Il Natale a Tropea comincerà con oltre un mese di anticipo. Sabato 21 novembre il borgo salotto si illuminerà con le installazioni artistiche natalizie, dando il via a un programma di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori fino alle festività. Mercatini, musica, spettacoli di luce, tradizioni gastronomiche e appuntamenti sportivi contribuiranno a trasformare la città in un’esperienza da vivere anche nel cuore dell’autunno e dell’inverno. Una scelta che conferma la strategia dell’Amministrazione comunale di costruire occasioni di attrattività e partecipazione durante tutto l’anno“.

È quanto annuncia il Sindaco Giovanni Macrì, anticipando i primi contenuti di Tropea Borgo Incantato 2026. “Siamo al lavoro – sottolinea il Primo cittadino – e siamo soltanto all’inizio. Sabato 21 accenderemo le luminarie e invitiamo tutti a condividere il momento in cui la città cambierà volto. Stiamo costruendo un programma capace di coinvolgere famiglie, residenti e visitatori, con mercatini natalizi, musica per tutti i gusti, uno spettacolo di luci nel giorno di Natale e altre sorprese che presenteremo prossimamente“.

Commercianti protagonisti degli allestimenti natalizi

Una delle novità più significative riguarda la partecipazione diretta di alcuni operatori commerciali, che stanno collaborando alla realizzazione di ulteriori addobbi da affiancare a quelli predisposti dal Comune. “Un gesto concreto – evidenzia il sindaco – che testimonia l’amore per la città e la volontà di contribuire alla sua bellezza. Ringrazio questi imprenditori che hanno scelto di restituire qualcosa al luogo nel quale lavorano quotidianamente. È anche attraverso questa collaborazione che si rafforza il senso di comunità“.

Dall’11 al 13 dicembre Agorà, ritmi del Sud e Tropea in Corsa

Tra gli appuntamenti già annunciati figurano quelli dell’11, 12 e 13 dicembre, quando Agorà porterà alla riscoperta delle tradizioni culinarie calabresi, accompagnate dai Ritmi del Sud, tra sapori, musica e usanze delle tavole di famiglia. Domenica 13 dicembre anche la quarta edizione della manifestazione podistica Tropea in Corsa si vestirà di Natale, aggiungendo lo sport al calendario delle esperienze festive.

Luminarie, Macrì spiega i criteri per la scelta delle strade

“Il Sindaco chiarisce anche i criteri che guidano la distribuzione degli allestimenti luminosi. Tutta Tropea è Tropea – precisa – e comprendiamo il desiderio di vedere il Natale anche nella propria strada. La scelta delle installazioni deve però tenere conto della disponibilità degli allacci alla rete elettrica, della complessità degli eventuali interventi necessari, della coerenza con il progetto complessivo e delle risorse comunali disponibili. L’obiettivo è realizzare un allestimento armonico, sostenibile e capace di valorizzare al meglio la città“.

“Tropea Borgo Incantato – conclude Macrì – vuole essere un’occasione per ritrovarsi, condividere tradizioni e offrire nuove motivazioni per scegliere la nostra destinazione anche nei mesi meno consueti. Il programma completo sarà presentato nei prossimi giorni. Intanto l’appuntamento è per sabato 21 novembre, quando accenderemo insieme le luci del nostro Natale“.