Dalla strada che dal Borgo Incantato, inaugurato meno di 24 ore prima con le luminarie di Natale, conduce alla spiaggia, passando dai vicoli che costeggiano i palazzi dai caratteristici portali, fino agli affacci. È stato, questo, il terreno di gioco dell’edizione 2026 della European Week for Waste Reduction, la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti che ha fatto registrare alla destinazione Tropea un vero e proprio record: 123 chili e mezzo di rifiuti, 23,5 in più rispetto all’edizione 2023.

“Certo – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – così tanti kg di rifiuti abbandonati non sono un bel biglietto da visita per una città come Tropea, ma sapere che ci sono persone disposte a rimboccarsi le maniche per rimediare all’inciviltà altrui è una lezione di responsabilità che non ha eguali. Ma il record che vorremmo davvero raggiungere è un altro: zero rifiuti abbandonati! Nel frattempo, continuiamo a prenderci cura del nostro straordinario borgo. Insieme, un piccolo gesto alla volta”.

Sono 9 i team, per un totale di 18 candidati, che hanno partecipato alla gara di plogging, neologismo nato dalla fusione di due termini, jogging e plocka upp, che in svedese significa raccogliere da terra.

Caterina e Andrea, con ben 23 kg di rifiuti raccolti si sono aggiudicati il gradino più alto del podio; seguiti da Flavio e Damiano, in seconda posizione e Greta e Peppe, in terza. I vincitori dell’edizione 2026 sono stati premiati con alcuni prodotti per la cura della casa; un riconoscimento simbolico per chi ha deciso di dedicare qualche ora della propria domenica alla tutela dell’ambiente.

“Ma la cosa più bella – sottolinea il Primo Cittadino – è stata vedere i partecipanti divertirsi, scherzare, competere e condividere il piacere di fare qualcosa di concretamente utile per la propria città.

Inserita nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, la campagna di sensibilizzazione alla quale anche Tropea ha inteso aderire – conclude il Sindaco Macrì ringraziando tutti i partecipanti, ai quali va il sincero apprezzamento per l’entusiasmo e lo spirito civico dimostrati – ricorda quanto sia importante ridurre la produzione dei rifiuti, riciclare correttamente e, soprattutto, rispettare l’ambiente“.