Un pomeriggio all’insegna dello sport a Reggio Calabria, con due protagonisti d’eccezione. Oggi, sabato 21 novembre 2026, alle ore 16:15, l’europarlamentare Giusi Princi sarà in visita al Parco Caserta Sport Village in occasione del V Trofeo Anassilao, la manifestazione che sta richiamando in città atleti e appassionati di diverse discipline sportive. Durante la visita, l’eurodeputato incontrerà Filippo Magnini, due volte campione del mondo nei 100 metri stile libero e ospite speciale delle gare di nuoto del Trofeo Anassilao.

L’ex azzurro, tra i grandi protagonisti della storia del nuoto italiano, è presente alla manifestazione nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 novembre.