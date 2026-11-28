La Vigor Lamezia comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Vasilios Vogiatzis e degli attaccanti, Christian Roseti e Ezequiel Franchi. Il centrocampista greco classe 1996, che ha indossato in questa prima parte del campionato la maglia del Gela, porta con se l’esperienza maturata tra Grecia e Italia: nella Football League e nella Super League 2 del calcio greco, oltre a 29 presenze in Serie C con Ancona e Giugliano e 13 apparizioni in Serie D con l’Angri. Centrocampista centrale dinamico, capace di dare il suo contributo sia in fase di interdizione, che nella costruzione della manovra.

Classe 2006, Roseti, punta centrale, nonostante la giovane età, vanta già un’importante esperienza nel calcio dei grandi. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cosenza, si mette in luce nelle categorie nazionali (Under 17 e Primavera 2). Nella stagione 2025/2026 disputa un ottimo campionato di Serie D con la maglia dell’ACR Messina, affermandosi subito tra i giovani più interessanti della categoria. Nella prima parte della stagione 2026/2027 ha invece vestito la maglia della Nocerina in Serie D.

Ezequiel Franchi, proveniente dalla Digiesse PraiaTortora, è un centravanti argentino classe 2000 già a segno 3 volte in questo avvio di Serie D, che garantisce fisicità, esperienza e fiuto del gol maturati dopo essersi laureato capocannoniere nell’Eccellenza sarda con 19 reti e aver indossato anche le maglie di Messana e Sancataldese.

I tre giocatori che indosseranno rispettivamente le maglie numero 20, 11 e 9 sono gia a disposizione dello staff tecnico. La Società rivolge a Vasilios, Ezequiel e Christian un caloroso benvenuto.

Il sodalizio biancoverde comunica, infine, di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto sportivo con i calciatori Momar Diop, Ottavio Casalongue, e Lorenzo D’Oppido.

La società augura a Momar, Ottavio e Lorenzo le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della rispettive carriere