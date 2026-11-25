La mia vicina di casa si trasferisce, dopo l’ennesima delusione lavorativa ha deciso di andare a vivere all’estero. Mi chiede se posso aiutarla con gli scatoloni. Angi è una di quelle persone che va sempre a tremila, non si ferma mai. Un uragano. In questi anni l’ho vista spesso cambiare lavoro, a suo dire deve raggiungere l’apice della carriera. Diventare capo di se stessa. Sempre determinata, decisa ad andare fino in fondo a ogni situazione. La ammiro. Forse la invidio.

È domenica, suono il campanello di Angi di prima mattina. Lei reduce di una notte bianca, una di quelle serate dove si fa baldoria fino al sorgere del sole, apre il portone dormendo:

«Trinity, sei già qui?»

«Cara mia, la tua partenza è vicina, dai diamoci sotto».

Dopo un buon caffè, Angi riprende le forze. Passiamo la mattinata a fare scatole sopra scatole.

Il suo appartamento è poco più grande del mio. Ha una vista mozzafiato. A pranzo ci mettiamo in veranda e mangiamo un panino. Chiedo il motivo del suo trasferimento.

Angi :«Ero su internet, per caso ho letto che cercavano collaboratori di lingua italiana a Los Angeles. Ho inviato curriculum e poco dopo ho ricevuto la proposta tramite mail. Hanno organizzato tutto loro, la partenza, l’alloggio. Devo solo fare le valigie e prendere l’aereo».

Trinity :«Non hai timore che possa andare male?»

Angi :«Trinity, io sono una sognatrice. E se invece va bene? Dovrei rimanere con il rimorso per non averci provato? Mi piace vedere tutto positivo, voglio pensare che questo sia un trampolino di lancio per la carriera che sogno. Già immagino il caos che troverò a Los Angeles, le mille luci di sera. Gli enormi edifici, la gente, i colleghi, l’ambiente di lavoro, il mio ufficio. Sono emozionata all’idea di cambiare città, come un bambino il giorno di Natale».

Trinity :«Questo si chiama coraggio, ti stimo Angi. Io non avrei mai avuto la forza di farlo. Non riuscirei a mollare tutto e partire. Soprattutto da sola».

Forse il mio problema è proprio il non essere ambiziosa, riesco sempre ad accontentarmi. Il lavoro che faccio non è il massimo ma continuo a farlo, visto che mi permette di pagare le bollette. La casa in cui vivo è la prima che ho visitato quando ho deciso di vivere da sola e nonostante abbia un arredamento un po’ datato l’ho presa perché non avevo voglia di girare mezza città per trovarne una che mi piacesse davvero.

Persino la macchina che possiedo è di un modello che non mi piace.

Ma cosa aspettarsi da una che non si ama?

Angi ha organizzato un addio alla vecchia vita… ovviamente ha inviato anche me. La comitiva della mia vicina è molto casinista, un gruppo di persone sempre pronte a fare baldoria; qualsiasi avvenimento è motivo di festa.

Prendo un pensiero per Angi, un portachiavi con la scritta “Italia”, non si sa mai le prenda la nostalgia della sua terra; metto anche una finta chiave giusto per farle capire che qualora volesse ritornare, io e casa mia siamo pronte ad accoglierla.

Ovviamente le auguro il meglio, ma scettica e scaramantica come sono penso sempre a tutte le opzioni possibili.

Dal pianerottolo sento la musica e gli schiamazzi. Entro. Ad accogliermi arriva un ragazzo davvero carino, un metro e settanta circa, corporatura imponente e un sorriso fantastico. Musica e schiamazzi a parte, la serata potrebbe promettere bene. Saluto Angi. Iniziano le presentazioni. Osservo il tipo di prima, tra tutti è il più tranquillo. Si avvicina. Forse ha notato che lo fissavo. Oddio che vergogna.

«Piacere sono Richi».

«Piacere mio… sono Trinity».

Richi è gentile, ben educato e molto carino. Un gran chiacchierone, mi racconta della sua amicizia con Angi, del suo lavoro, dei suoi hobby. È davvero piacevole la sua compagnia, è persino riuscito a strapparmi più di un sorrido. Ci scambiamo il numero di telefono. Ritorno a casa.

La signora Clara ha già messo in affitto la casa. Stamane ho visto il cartello affisso al portone. È destabilizzante sapere che fino a ieri ci abitava un amico, e ora invece… mah!

Con Angi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Io non mi lamentavo per le feste notturne e a lei non dava fastidio l’abbaiare di Tresor. Andavo da lei almeno una volta a settimana. Dimentico spesso di comprare il caffè e Angi teneva sempre un pacchetto di scorta per me.

A lavoro si vocifera di probabili promozioni, sono tutti pronti a far emergere il proprio talento.

C’è il leccaculo che dice sempre sì quando il direttore parla, il genio dalle grandi idee che si esprime in maniera così scoordinata da non capirsi nemmeno lui e il timido che avrebbe tante cose da dire e alla fine tace. Poi abbiamo la categoria dei fannulloni, dei chissenefrega, dei poco ambiziosi – in questa rientro pure io – e poi ci sono quelli convinti che si sentono già i prescelti.

Ah! Dimenticavo: tra le varie categorie quella che proprio non sopporto, che vorrei vedere sprofondare, che mi mette in imbarazzo che mi fa sentire poco orgogliosa della specie umana è la categoria delle facce d’angelo col cuore da diavolo, sarebbero coloro che fanno buon viso a cattivo gioco e non sanno nemmeno giocare, calpestano tutto ciò che gli si presenta davanti, sminuiscono l’operato altrui pretendendo meriti che non gli appartengono.

Al momento più che una promozione mi servirebbe una riconsiderazione della vita stessa, questo andare avanti per inerzia con la consapevolezza che tutto dipende da me, mi fa adirare ancora di più.

Sdraiata sul divano guardo un film romantico, in realtà è una bella storia ma non suscita nulla dentro di me.

Fredda, apatica, egoista, indifferente, insensibile, impassibile, frigida… davvero sono diventata tutto questo?

Digito su internet: come cambiare la propria vita?

Ricomincia da ciò che ami, perdona e ama te stessa, esci dalla tua comfort zone.

Una serie interminabile di consigli, facile da leggere e da scrivere… ma per metterli in pratica come si fa?

E niente! Ci vuole forza di volontà, ma questo lo si sa.

Certo, è scontato: vale per ogni cosa tu voglia fare, sia smettere di fumare che metterti a dieta… o semplicemente per alzarti dal letto quando di fatto vorresti solo dormire. La conclusione? Non metto abbastanza forza di volontà. Se la vendessero, giuro che la comprerei! E invece no, la devo cercare dentro di me, nonostante non voglia farsi trovare! Benedetta forza di volontà, dove sei andata a finire?

E mentre la cerco, continua inesorabile la mia monotona vita: lavoro, casa, passeggiata con Tresor, uscita con l’amica.

Mi iscrivo a un corso online di introspezione; non ha dato i frutti sperati, forse perché i corsi vanno seguiti mentre io ho partecipato solo due volte.

Prendo un foglio e inizio a scrivere:

Quando ti svegli, per prima cosa sorridi, sorseggia il caffè mentre canticchi una canzone, prima di uscire di casa ricordati che devi essere ordinata, quindi scegli con cura cosa indossare.

Non litigare con tutti gli automobilisti che secondo te non sanno guidare, arriva al lavoro e sfoggia il tuo migliore sorriso.

Metto il post-it in bella vista sul frigo, giusto per essere sicura che così sarò costretta a leggerlo.