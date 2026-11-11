Trinity – Quarto Capitolo

Oggi ho pensato per tutto il tempo a Lucia. Ho immaginato la sua gioia. Decidere di fare un passo importante per uno spirito libero come lei è una cosa seria.

Apro il portone. Salgo le scale e scopro che ad aspettarmi davanti all’uscio di casa c’è lei.

Ci abbracciamo così forte, talmente tanto che stiamo per scoppiare.

Lei semplicemente splendida, spumeggiante. Felice.

Caffè, sigaretta. Una chiacchierata lunga all’incirca sei, forse otto ore.

Abbiamo parlato di tutto, dei miei silenzi, delle mie frustrazioni, dei suoi dubbi, del suo amore. Tutto.

In poco tempo abbiamo riepilogato anni di storia, di vita.

Si sposerà tra un mese esatto. Io dovrò organizzare le nozze con lei. Avevo dei giorni di ferie da scontare, quale migliore occasione. Ci alziamo di buon mattino ancora molto assonate. Ridere alle tre di notte fino a farti venire il mal di pancia non è poco. Usciamo di casa senza una meta precisa. L’organizzazione non è mai stata il nostro forte. Non sappiamo da dove iniziare, Lucia è nel pallone più totale.

Trinity : Ancora non ci credo Lucia, ti sposerai e io sarò la tua testimone… ma è vero?

Lucia : Trinity non puoi capire, l’amore arriva quando meno te lo aspetti! È una cosa fantastica. Io e lui siamo una sola persona, con un solo sguardo ci capiamo. Lui sa se sono triste, pensierosa. Non mi lascia mai sola. È la parte mancante di me. Un batticuore continuo. In una giornata piovosa lui è stato il mio raggio di sole. Amo i suoi difetti, il suo essere pignolo su ogni cosa che fa. Viaggiamo su due binari paralleli che spesso s’incontrano. Lo sposo Trinity, lo sposo perché ho la consapevolezza che darei la mia vita per lui senza esitare, senza pensare, senza pentirmene mai. Lo sposo perché lui farebbe lo stesso per me.

Mentre Lucia parlava la mia mente come al solito fantasticava. Ero super felice per lei.

Trascorsi dieci giorni eravamo a buon punto.

L’abito di Lucia era favoloso, semplice, ma particolarmente rosso.

Aveva deciso di coronare il suo sogno con un abito da sposa del suo colore preferito.

Rosso come la passione che la legava al suo amore, come il desiderio di stare con lui per tutta la vita. Rosso come un tramonto che ti fa sperare in un bel tempo domani.

Ci ho preso gusto, questo matrimonio mi tiene impegnata e sempre di buon umore.

Cerco su internet un luogo lontano dal caos cittadino. Voglio regalare a Lucia due giorni di meditazione, nel posto più sperduto del mondo, dove la pace regna assoluta e si può riflettere indisturbati.

Tra tanti, un agriturismo mi colpisce più di tutti: Profumi di natura.

Faccio una telefonata e prenoto, preparo le valigie. Staccare per un week-end farà bene anche a me.

Lucia è entusiasta.

“ Grazie Trinity, era quello di cui avevo bisogno”.

Saliamo in macchina, stereo al massimo. Si parte. Cantiamo, parliamo, ridiamo per tutto il viaggio.

Arriviamo. Difficile descrivere la meraviglia di questo posto incantato.

Disfiamo i bagagli in meno di tre minuti, dobbiamo visitare tutto senza perderci niente. Un caffè al volo e subito fuori.

Un’oasi di paradiso, una fetta di mondo dolcissimo.

Passeggiamo, facciamo un giro a cavallo, diamo da mangiare alle papere. Rimaniamo sedute in silenzio mentre gli uccelli cinguettano.

Spegniamo persino i cellulari per essere sicure che non possano squillare, li lasciamo in camera.

Dopo una doccia guardiamo il programma. Stasera grigliata con finale a sorpresa.

Sediamo al tavolo riservato per noi. Un cameriere si avvicina e mi porge un biglietto:

Non ho potuto fare a meno di notare la tua bellezza speciale. I tuoi occhi così grandi hanno abbagliato i miei. Sarò banale ma vorrei sapere chi sei.

Lo faccio leggere anche a Lucia. Sorrido soddisfatta. I complimenti fanno sempre piacere. È lusingante per una donna essere corteggiata. In sala ci sono tante persone, ma nessun uomo colpisce la mia attenzione.

Ignoro il biglietto. Prosegue la serata.

Io e Lucia abbiamo esagerato con il vino, ci sentiamo un po’ su di giri. Parte la musica, ci scateniamo. Balliamo, balliamo e balliamo.

La sorpresa era l’arrivo di un cantante famoso.

Iniziamo a cantare a squarciagola a ritmo con lui. L’atmosfera ci prende alla grande.

Stanche, più che altro sfinite, andiamo a dormire.

Di buon mattino ci sveglia un ragazzo con la colazione, ed ecco che nel mio vassoio mi ritrovo un altro biglietto:

Ti ho pensato tutta la notte, sono sicuro di non conoscerti, ma è come se sapessi tutto di te! Ho aspettato tutta la vita di vederti dal vivo, fino a ieri sei stata solo nei miei sogni.

Parte spontanea la risata: il solito dongiovanni che cerca avventure e ci prova con tutte.

Stamane il programma è complicato, noi ancora vorremmo dormire, ma il tempo scorre e domani dobbiamo rientrare.

Colazione in camera. Escursione a cavallo. Visita a museo e monumenti storici. Giro in barca sul lago. Pranzo. Relax. Rinfresco nel giardino dell’agriturismo. Non possiamo perderci tutto questo.

Ancora abbiamo vino nelle vene e ridiamo senza motivo.

Lucia è stata un fiasco durante l’escursione, forse era il cavallo sbagliato. Abbiamo perso del tempo, non riuscivamo a stare dietro agli altri. Io sono caduta nel lago, ci siamo inzuppate. Forse è meglio andare a pranzare.

Dopo una doccia, ci mettiamo comode in giardino. Fumiamo una sigaretta e attendiamo il primo.

Arriva il solito ragazzo con un altro bigliettino:

Possibile che non sei per nulla interessata a vedermi? I giorni passano in fretta, domani andrai via! Ti chiedo la possibilità di vederci, di poterti parlare anche solo per una volta. Ti penso incessantemente dal momento in cui ti ho vista. Senza far nulla hai innescato dentro il mio essere sensazioni mai provate, emozioni innate. Scrivimi anche una sola parola.

Potrei mai risponde a qualcuno che non ha nemmeno il coraggio di presentarsi e che scrive i bigliettini come i ragazzini?

Ignoro di nuovo, continuo a pranzare. Devo ammettere però che questo corteggiamento mi piace. Il brivido di un amore mi manca, il calore di un uomo, sentirlo vicino ogni istante. Ma questo non è il momento, la mia migliore amica sta per coronare il suo sogno e io non voglio distrarmi.

Il week-end sta giungendo al termine, ultime ore di relax e divertimento.

Facciamo i bagagli.

Ritorniamo a casa, stanche e felici!

Il giorno tanto atteso è arrivato. Lucia è rimasta sveglia tutta la notte. Non ho capito se continua a piangere per l’emozione o la disperazione.

Trucco e capelli. Vestita da sposa è davvero un incanto.

Abbiamo organizzato tutto alla perfezione.

È stata una giornata magica, fiabesca.

Loro partono, io ritorno alla vita normale. Mi ero abituata alla presenza di Lucia. Già mi manca.

Suona il campanello. Mi arriva un fascio di fiori. Tulipani, i miei preferiti. Gialli, rossi, arancioni… decisamente bellissimi.

Prendo il biglietto, mi metto seduta:

Cara amica mia, prima di ogni cosa permettimi di chiederti scusa. Scusa se sono stata egoista in questi ultimi anni, e soprattutto in questo mese passato in simbiosi. Ti ho osservato in silenzio, ho potuto notare che, come al solito, non hai lasciato trapassare nulla di ciò che provi, di come ti senti realmente.

Sì, è vero, ne abbiamo parlato, ma tu come al solito metti da parte te stessa per gli altri. So per certo che stai passando uno di quei periodi dove tutto sembra perduto, dove ogni cosa sembra essere inutile. Amica mia, non ti ho costretto e non intendo costringerti ad accettare i miei consigli. Sei forte, forse molto più di quello che credi. Sei bellissima, non sai nemmeno quanto. Sei l’amica perfetta, la migliore che potessi avere. Sono distante, ma con il cuore sempre vicina.

La nostra amicizia va oltre ogni cosa.

Hai reso uno dei giorni più importanti della mia vita unico, sotto ogni aspetto. Ti sei presa cura di me, rendendoti disponibile a trecentosessanta gradi. Grazie!

Grazie per tutto e di tutto.

In questo momento sto rivivendo noi! Tutto il tempo passato assieme, i nostri primi amori, i diari segreti che poi alla fine leggevano tutti. Le nostre prime cotte, a volte anche per lo stesso ragazzo, quando di comune accordo decidevamo di lasciar perdere perché noi eravamo più importanti di tutto.

Poi quella telefonata da Berlino: Signora Lucia è stato preso in considerazione il suo curriculum per il posto di dirigente alla multinazionale.

Ricordo il tuo sguardo, le mie lacrime. Ed è proprio grazie a te se ho deciso di accettare, mi hai convinta come solo tu sai fare, anche per questo ti devo ringraziare. Grazie amica mia, grazie.

Ti voglio un bene infinito.

Ti regalo i colori dell’arcobaleno per colorare la tua vita.

Distendi le tue ali e impara a volare.

Ps: Le mie lacrime continue non erano né per emozione né per disperazione. Erano semplici lacrime di ringraziamento per tutto quello che hai fatto. Non ci crederai forse, ma per scrivere queste quattro righe ho impiegato tutta la notte.

Lucia riesce sempre a commuovermi.

L’idea dell’arcobaleno mi piace.