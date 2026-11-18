Al lavoro rimetto i piedi per terra, ho trascurato troppo.

Decisa più che mai a recuperare il tempo perso, chiudo la porta dell’ufficio alle spalle e riparto. Passando da un eccesso all’altro, le ultime settimane le ho passate praticamente al lavoro.

Inizio ad aprire la posta, milioni di buste sulla scrivania.

Comunicazione d’ufficio :

– Le comunichiamo che in data 20 settembre ore 18.00 si terrà un aggiornamento informatico. Seguirà rinfresco .

Bene, mancava anche il corso di aggiornamento. Domani.

Lilli, una collega mi invita a bere qualcosa stasera.

«Ci vediamo alle venti sotto casa tua».

Lei è una persona positiva, la sua presenza non può che farmi bene.

Lilli conosce un locale aperto da poco, dove si ascolta buona musica. Prendiamo un tavolo e sorseggiamo un cocktail. Rimaniamo un paio d’ore poi rientriamo.

Basta poco per distrarsi lasciando da parte i pensieri.

Il problema nasce quando ti fermi a fare un resoconto di vita.

Ricordo che da piccola avevo le idee abbastanza chiare inerenti al futuro. Avrei studiato, fatto carriera, messo su famiglia, avrei avuto tanti amici con i quali divertirmi, avrei praticato sport.

Insomma, credevo di saper occupare il tempo, di riuscire a gestirlo sempre al meglio invece… mi ritrovo imprigionata in esso!

Mi chiedo sempre quante persone in questo momento sono nella mia stessa situazione. Magari è normale ritrovarsi almeno una volta nella vita imprigionati in sé stessi, essere schiavi del tempo.

Cadere e rialzarsi ogni volta più forti, più vivi, più decisi a voler andare avanti, magari questo è il segreto.

Esiste davvero la ricetta della felicità? Bisognerebbe avere un manuale d’istruzioni in modo da essere pronti ad aggiustare ciò che non va.

Da piccoli invidiamo i grandi perché li crediamo liberi.

All’età di dieci anni, osservavo i miei genitori e credevo non avessero regole, entravano e uscivano di casa senza chiedere il permesso a nessuno. Usavano la macchina quando ne avevano bisogno… a me invece davano gli orari per prendere la bicicletta, questo lo trovavo tremendamente ingiusto.

Mi sentivo una ribelle non presa in considerazione. Loro decidevano l’ora di pranzo e se papà ritardava, mamma non lo sgridava mai, quando succedeva a me partiva la ramanzina. Questo non lo tolleravo.

Erano grandi, decidevano per loro e per me.

Mio padre e i suoi lunghi discorsi sulla vita, diceva: Non è facile essere bambini, altrettanto difficile sarà essere grandi.

A oggi posso affermare che i miei genitori erano nel giusto al cinquanta per cento. Le regole sono fondamentali quando vengono rispettate da tutti. Le ingiustizie sono all’ordine del giorno, per tanto spesso esce fuori la ribelle che c’è in me, una sorta di giustiziera che vorrebbe prendere di petto ogni situazione sbagliata.

Più cresco e più mi rendo consapevole che in realtà di persone libere non ce ne sono.

Ho dimenticato il corso di aggiornamento. Sono tremendamente in ritardo. I miei maledetti pensieri mi distolgono dalla realtà. Mi affretto, salgo in macchina e parto. Un semaforo rosso, persino loro mi remano contro. Rimango imbottigliata nel traffico. Ascolto la radio, suono il clacson. Finalmente arrivo. Parcheggio. Sospiro. Mi ricarico ed entro.

Sorrido, uno di quei sorrisi pieni di imbarazzo. Il capo mi guarda con fare minaccioso.

Avrei voluto chiedere: Ma lei non è mai arrivato in ritardo?

Siamo così bravi a puntualizzare gli errori degli altri, dimenticando che sbagliamo anche noi.

Ho letto un libro qualche tempo fa, parlava di quanto predichiamo bene e razzoliamo male.

Effettivamente è da tantissimo che non compro libri. Leggere mi ha sempre dato la spinta giusta per andare avanti, se non altro leggendo ti rendi conto che non sei l’unica persona al mondo a farti le pippe mentali.

Il corso di aggiornamento è finito, naturalmente dovrò aggiornarmi con qualche collega, considerando che non ho seguito niente.

Corro a casa, prendo Tresor. Lo porto al mare. Trovo che il mare sia il miglior rifugio, un alleato perfetto, un amico affidabile. Prendo un hot-dog e una birra. Non gusto particolarmente la birra, diciamo che deve essere la serata giusta per sorseggiarne una. Tresor felice più che mai, adora correre lungo la riva. Addento il mio panino. Sospiro. Mi impongo di non pensare a nulla. Mi godo il panorama. Il tramonto. L’orizzonte. L’acqua batte leggera. Il rumore è poesia. Sorseggio la birra. Mi sdraio. Il cielo è tremendamente stellato. Attimi di pace. Silenzio.

I giorni, le settimane, i mesi passano e dentro di me cresce sempre più la malinconia, la nostalgia, la voglia di sopravvivere a questa routine che mi affligge e mi costringe a rimanere imprigionata nel mondo che ho creato per proteggermi da quello che vorrebbe soffocarmi.

Continuo a chiedermi i motivi di questi stati d’animo. Si può cambiare così radicalmente nella vita?

Ricordo di essere stata davvero innamorata di me stessa, mi sentivo invincibile, mi amavo così profondamente da prendermi sempre in considerazione. Sorridevo. Affrontavo persino i problemi con leggerezza… invece adesso sento solo pesantezza.

Ero sicura dei miei pensieri, oggi invece, mi chiedo: chi sono davvero? Cosa voglio? Cosa mi manca?

Ma prima ancora: quali obbiettivi ho raggiunto? Cosa ho costruito fino a oggi? Domande, domande sempre domande. Ho perso ogni motivo per essere felice e l’unica cosa che so fare è pormi delle domande alle quali non riesco nemmeno a dare risposta.