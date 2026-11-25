Tra le pagine di oggi, dense di guerre, inchieste e manovre, c’è una notizia che fa bene leggere. Marco Cortese ha 32 anni e lavora all’Istituto di Candiolo, nel laboratorio di Oncogenomica diretto da Enzo Medico. Il 3 novembre ha ricevuto il Prix Galien Italia Young Researchers Award, considerato uno dei riconoscimenti più importanti per la ricerca medica. Ora è tra i finalisti del premio “Torinese dell’anno” promosso da La Stampa.

Cosa ha scoperto

Il suo studio, pubblicato sulla rivista Molecular Therapy, riguarda un’immunoterapia cellulare contro il tumore del colon-retto. Provo a spiegarlo in parole semplici. Le cellule del nostro sistema immunitario sono soldati. Il problema del cancro è che spesso questi soldati non riconoscono il nemico, perché la cellula tumorale assomiglia troppo a una cellula sana. Il gruppo di Cortese ha dotato queste cellule di difesa di nuovi recettori, come se avessero occhiali speciali. Così diventano “intelligenti”: colpiscono le cellule malate e risparmiano quelle sane.

C’è di più. Queste cellule non lavorano da sole. Richiamano e risvegliano il resto del sistema immunitario del paziente, che si rimette in moto contro il tumore. Il risultato atteso è un’eliminazione della malattia più rapida ed efficace. Sia chiaro: siamo ancora nella fase di laboratorio. Il prossimo passo, dice lo stesso Cortese, è rendere queste cellule ancora più potenti e portarle ai pazienti il prima possibile. Non è una cura disponibile domani mattina. Ma è una strada seria.

Perché il colon-retto ci riguarda tutti

Da chirurgo, il tumore del colon-retto l’ho incontrato troppe volte in sala operatoria. È uno dei tumori più frequenti in Italia, negli uomini e nelle donne. E spesso arriva tardi, perché nelle prime fasi non dà disturbi. Per questo, in attesa che la ricerca faccia il suo corso, la prima arma resta la prevenzione. Tra i 50 e i 69 anni il Servizio sanitario offre gratuitamente il test per il sangue occulto nelle feci, in alcune regioni fino ai 74. È un esame semplice, si fa a casa. Se la vostra ASP vi manda la lettera, non buttatela.

Una lezione di umiltà

Mi ha colpito il modo in cui Cortese ha commentato il premio. Non ha parlato di sé, ma dei colleghi: senza di loro, ha detto, non sarebbe arrivato fin lì. Ha ricordato che nella ricerca da soli non si va da nessuna parte, e che conta anche il contributo dei pazienti. È la stessa cosa che ho imparato in cinquant’anni di medicina. Nessun chirurgo opera da solo. Nessuna scoperta nasce da un genio isolato. In un Paese che vede partire tanti giovani medici e ricercatori, una storia come questa ci ricorda cosa possiamo ottenere quando diamo ai ragazzi un laboratorio, un maestro e un po’ di fiducia. Non lasciamoli andare via.