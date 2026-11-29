Un treno passeggeri deragliato all’interno di una galleria ferroviaria, un viaggiatore ferito da evacuare e la mobilitazione delle diverse componenti del sistema di soccorso. È lo scenario simulato oggi, domenica 29 novembre, nel corso di un’importante esercitazione di Protezione Civile che ha interessato la galleria ferroviaria Marianopoli, nella tratta compresa tra le stazioni di Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi, lungo la linea Palermo-Catania. L’iniziativa, organizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e coordinata dalla Prefettura di Caltanissetta, ha permesso di verificare sul campo l’efficacia delle procedure di emergenza, le modalità di intervento dei soccorritori e il coordinamento tra gli enti chiamati a intervenire in caso di incidente ferroviario. Un banco di prova importante per la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie della Sicilia, con particolare attenzione alle operazioni di soccorso all’interno delle gallerie, dove le caratteristiche degli spazi rendono più complesse le attività di assistenza ai passeggeri e di accesso ai convogli.

Sicilia, deragliamento simulato nella galleria ferroviaria Marianopoli: lo scenario dell’esercitazione

Lo scenario esercitativo ha previsto il coinvolgimento di un treno passeggeri partito dalla stazione di Caltanissetta Centrale in direzione Palermo. Il convoglio si è arrestato all’interno della galleria ferroviaria Marianopoli, al chilometro 112+200 circa, a una distanza di circa 100 metri dallo sbocco sul versante di Caltanissetta Xirbi. La simulazione ha previsto il deragliamento del treno e il ferimento di un viaggiatore, rendendo necessaria l’attivazione delle procedure di emergenza e l’intervento delle squadre di soccorso. Il passeggero, figurante nell’ambito dell’esercitazione, è stato trasportato all’esterno del convoglio mediante una barella e successivamente caricato su uno speciale mezzo bimodale d’opera in dotazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. Le operazioni hanno consentito di riprodurre uno scenario di emergenza ferroviaria, verificando le modalità di evacuazione e assistenza a un viaggiatore ferito all’interno di un’infrastruttura sotterranea.

Ferrovie siciliane, mobilitati Vigili del Fuoco, Protezione Civile e personale sanitario

L’esercitazione ha visto il coinvolgimento di numerose strutture operative e istituzionali, impegnate a verificare la capacità di risposta del sistema di emergenza. Oltre alle strutture del Gruppo FS Italiane, con Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e FS Security, hanno preso parte alle attività il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, il Servizio Emergenza Sanitaria 118, la Polizia Ferroviaria, il Numero Unico di Emergenza NUE 112 e il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana. Il coordinamento della Prefettura di Caltanissetta ha rappresentato un elemento centrale dell’iniziativa, finalizzata a consolidare la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali e operativi coinvolti nella gestione delle emergenze ferroviarie. Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica delle procedure di attivazione dei piani di emergenza e soccorso, dei flussi comunicativi tra le diverse componenti operative e delle modalità di accesso all’infrastruttura ferroviaria.

Il mezzo bimodale dei Vigili del Fuoco: uno strumento per velocizzare i soccorsi in galleria

Uno degli aspetti più significativi dell’esercitazione ha riguardato l’impiego dello speciale veicolo bimodale assegnato da Rete Ferroviaria Italiana, in comodato d’uso, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. Si tratta di un mezzo operativo in grado di muoversi sia su strada sia sui binari ferroviari, consentendo ai soccorritori di intervenire più rapidamente in ambiente ferroviario. L’utilizzo del veicolo bimodale assume particolare rilevanza nelle operazioni all’interno delle gallerie, dove raggiungere un convoglio e trasportare eventuali feriti può risultare più complesso rispetto a quanto avviene lungo un tratto ferroviario all’aperto.

L’esercitazione nella galleria Marianopoli ha permesso di testare concretamente l’impiego di questa attrezzatura, utilizzata nell’ambito delle operazioni di evacuazione del passeggero ferito. Una tecnologia già al centro di analoghe iniziative anche nel territorio di Messina, dove la collaborazione tra RFI e Vigili del Fuoco ha portato alla realizzazione di un’infrastruttura dedicata al posizionamento sui binari del mezzo operativo bimodale, come documentato nell’approfondimento di StrettoWeb sulla sicurezza della galleria ferroviaria Peloritana.

Sicurezza delle gallerie ferroviarie: il programma annuale delle esercitazioni del Gruppo FS

L’attività svolta nel Nisseno rientra nel programma annuale delle esercitazioni del Gruppo FS Italiane, attraverso il quale vengono periodicamente verificate le procedure operative da adottare in caso di emergenza. L’obiettivo è consolidare il coordinamento tra gli enti coinvolti, verificare i tempi e le modalità di intervento all’interno delle gallerie ferroviarie e garantire il costante aggiornamento delle procedure di soccorso. La gestione delle emergenze in galleria richiede infatti una particolare attenzione alla tempestività degli interventi, alla circolazione delle informazioni tra le strutture operative e alla disponibilità di mezzi adeguati alle caratteristiche dell’infrastruttura. Le simulazioni consentono di mettere alla prova questi aspetti attraverso scenari operativi, offrendo alle diverse componenti del sistema di emergenza l’opportunità di verificare sul campo le procedure previste dai rispettivi piani di intervento.

Gallerie ferroviarie superiori a mille metri: le disposizioni sulla sicurezza

L’esercitazione si inserisce nel quadro delle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale del 4 marzo 2025, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1.000 metri e ai relativi piani di emergenza e soccorso. La finalità dell’iniziativa è migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza, rafforzando la capacità di risposta dell’intero sistema di soccorso e garantendo una maggiore tutela delle persone, delle infrastrutture e dell’ambiente. L’attività rientra inoltre tra quelle previste dai protocolli di collaborazione sottoscritti dal Gruppo FS Italiane con il Dipartimento della Protezione Civile e con le articolazioni territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Un percorso di collaborazione istituzionale che punta a rendere sempre più efficace la gestione delle emergenze lungo la rete ferroviaria, attraverso il coinvolgimento delle strutture competenti e l’aggiornamento delle procedure operative.

Dalla galleria Peloritana di Messina alla Palermo-Catania: le esercitazioni per la sicurezza ferroviaria in Sicilia

Quella di Caltanissetta rappresenta un’ulteriore iniziativa dedicata alla prevenzione e alla gestione delle emergenze lungo le infrastrutture ferroviarie siciliane. Nelle scorse settimane, un’analoga esercitazione di emergenza e soccorso si era svolta nella galleria ferroviaria Peloritana, lungo la linea Messina-Palermo, nell’ambito dell’iniziativa Messina Risk Sis.Ma 2026. Anche in quell’occasione, RFI, Prefettura, Vigili del Fuoco e personale sanitario erano stati impegnati nella verifica delle procedure di emergenza. Sempre a Messina, nel 2019, era stata organizzata una simulazione di deragliamento ferroviario all’interno della galleria dei Peloritani, con il coinvolgimento delle diverse componenti del sistema di Protezione Civile. La nuova esercitazione sulla linea Palermo-Catania si aggiunge dunque alle attività di prevenzione e formazione già realizzate sul territorio siciliano, con particolare attenzione alla sicurezza dei viaggiatori e alla capacità di intervento dei soccorritori.

Palermo-Catania, nessun disagio per i viaggiatori: circolazione ferroviaria regolare

Nonostante il coinvolgimento di numerose strutture operative e l’impiego di mezzi specializzati, l’intera esercitazione si è svolta senza alcuna ripercussione sulla regolare circolazione ferroviaria. Le operazioni non hanno quindi comportato disagi per i viaggiatori, consentendo di conciliare le esigenze di addestramento del personale e di verifica dei piani di emergenza con la normale operatività del servizio ferroviario. La simulazione nella galleria Marianopoli rappresenta un’importante occasione per consolidare la collaborazione tra istituzioni, aziende ferroviarie e operatori del soccorso, con un obiettivo comune: essere preparati a intervenire tempestivamente in caso di una reale emergenza, garantendo la massima tutela dei passeggeri.