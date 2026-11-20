Dalle 22:05 di venerdì 20 novembre alle 5:35 di lunedì 23 novembre, modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Palermo-Messina, per consentire lavori programmati di manutenzione infrastrutturale tra le stazioni di Cefalù e Tusa. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha previsto variazioni, cancellazioni e riprogrammazioni con bus fra le stazioni di Cefalù e Messina Centrale e tra Santo Stefano di Camastra/Tusa e Palermo Centrale. I treni Intercity e Intercity Notte saranno interessati da cancellazioni tra Villa S. Giovanni e Palermo o tra Messina e Palermo. Previste sostituzioni con bus fra Messina e Palermo.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica. Sono ammessi gratuitamente animali di piccola taglia, se custoditi in trasportino, e i cani guida per non vedenti; non sono ammessi cani di grossa taglia. In prossimità della data di viaggio si invitano i clienti a consultare i vari canali di informazione di Trenitalia, nonché le comunicazioni sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

I canali di acquisto sono aggiornati. Informazioni di dettaglio saranno disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.