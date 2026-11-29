Nei gruppi social dedicati alla medicina circolano sempre più spesso veri e propri quiz clinici: un caso, qualche immagine, e due domande secche, “Dx?” e “Tx?”, cioè diagnosi e terapia. In questi giorni ne è stato pubblicato uno su NeuroClub che merita di essere raccontato anche ai non addetti ai lavori, perché insegna come si arriva a riconoscere una malattia rara mettendo insieme pezzi apparentemente scollegati.

Il caso

Una bambina di 4 anni presenta un disturbo del movimento con nistagmo comparso presto (movimenti involontari e ritmici degli occhi), sordità di tipo neurosensoriale, ritardo dello sviluppo e un’andatura incerta, a gambe larghe, tipica di chi fatica a mantenere l’equilibrio. La risonanza magnetica dell’encefalo mostra alterazioni della sostanza bianca, le “strade” che collegano le diverse aree del cervello. La pelle delle gambe è secca e disegnata a piccole squame poligonali, come le scaglie di un pesce: è l’ittiosi. Gli esami biochimici rilevano tre sostanze in eccesso nel sangue: gli acidi grassi a catena molto lunga, l’acido fitanico e l’acido pristanico.

La chiave: i perossisomi

I perossisomi sono minuscoli organelli presenti in quasi tutte le nostre cellule. Fra i loro compiti c’è quello di smontare alcuni grassi che i mitocondri non sanno trattare: proprio gli acidi grassi a catena molto lunga e l’acido fitanico, che introduciamo con il cibo, soprattutto con latticini, carne di ruminanti e alcuni pesci, e che viene trasformato in acido pristanico. Se i perossisomi non funzionano, questi grassi si accumulano e danneggiano la mielina, la guaina che riveste le fibre nervose, la retina, l’orecchio interno, la pelle, il fegato e le ghiandole surrenali.

Quale Refsum?

Davanti a nistagmo, sordità, atassia e ittiosi il pensiero va subito alla malattia di Refsum. Ma con questo nome si indicano due condizioni diverse, ed è qui che il caso si fa istruttivo.

La malattia di Refsum classica, o dell’adulto, dipende dal difetto di un solo enzima (la fitanoil-CoA idrossilasi). Si accumula soltanto l’acido fitanico, mentre il pristanico resta normale o basso e gli acidi grassi a catena molto lunga sono normali. Esordisce di solito nella tarda infanzia o in età adulta, con retinite pigmentosa, neuropatia, sordità e ittiosi.

La malattia di Refsum infantile è invece la forma più lieve dello spettro di Zellweger, un gruppo di malattie in cui i perossisomi non si formano correttamente, per mutazioni dei geni PEX. Qui saltano tutte le funzioni dei perossisomi insieme, e infatti nel sangue aumentano tutte e tre le sostanze: acidi grassi a catena molto lunga, fitanico e pristanico. L’esordio è nella prima infanzia, con ritardo dello sviluppo, nistagmo e retinopatia, sordità e alterazioni della sostanza bianca.

La bambina del caso ha l’ittiosi, che fa pensare alla forma classica. Ma l’età, il ritardo dello sviluppo e soprattutto il profilo biochimico, con tutte e tre le molecole elevate, indicano un difetto globale dei perossisomi. La risposta più coerente alla domanda “Dx?” è quindi la malattia di Refsum infantile, nello spettro di Zellweger. È un ottimo esempio di una regola che vale in tutta la medicina: i segni clinici orientano, ma è il laboratorio a decidere. Nella diagnosi differenziale vanno considerate altre malattie dei perossisomi, come il deficit della proteina D-bifunzionale, che però è di solito molto più grave fin dalla nascita, e l’adrenoleucodistrofia legata all’X, in cui aumentano solo gli acidi grassi a catena molto lunga. La conferma viene dagli studi sulle cellule della pelle in coltura e dall’analisi genetica dei geni PEX, il più spesso coinvolto è PEX1.

E la terapia?

Alla domanda “Tx?” bisogna rispondere con onestà: oggi non esiste una cura che ripari i perossisomi. Esiste però molto che si può fare, e la qualità della vita di questi bambini dipende in gran parte da una presa in carico precoce e multidisciplinare.

Dieta. Si riduce l’apporto di acido fitanico limitando latticini grassi, carne di ruminanti e alcuni pesci, sotto la guida di un dietista esperto di malattie metaboliche.

Vitamine e acidi biliari. Si integrano le vitamine liposolubili A, D, E e K, che questi bambini assorbono male. In alcuni Paesi è approvato l’acido colico per correggere il difetto di produzione degli acidi biliari. L’integrazione di DHA, un omega-3, è stata proposta ma i benefici restano incerti.

Udito e vista. Protesi acustiche o impianto cocleare, e controlli oculistici regolari per la retinopatia.

Sorveglianza. Controllo periodico della funzione delle ghiandole surrenali, che può ridursi silenziosamente, del fegato, delle ossa e dei denti, e trattamento delle eventuali crisi epilettiche.

Riabilitazione e famiglia. Fisioterapia, logopedia e sostegno allo sviluppo. La malattia si trasmette in modo autosomico recessivo: i genitori sono portatori sani e hanno un rischio del 25% a ogni gravidanza, per questo la consulenza genetica è parte integrante della cura.

La plasmaferesi, che nella forma classica dell’adulto serve a ridurre rapidamente l’acido fitanico nel sangue, non ha invece un ruolo stabilito nella forma infantile: un’altra ragione per cui distinguere le due malattie non è un esercizio accademico.

Una lezione che vale per tutti

Questi quiz sui social sono una palestra preziosa per i medici, specie i più giovani. Ma ricordano anche alle famiglie una cosa importante: un bambino che non raggiunge le tappe dello sviluppo, che non sente bene, che muove gli occhi in modo strano o cammina con difficoltà va valutato presto, in un centro specializzato. Per molte malattie rare la diagnosi precoce non significa guarigione, ma significa anni di vita migliore.