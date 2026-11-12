Trasporto pubblico in Calabria, la minoranza smentisce l’accordo con Occhiuto. Poi una frase forte: “non temiamo di andare a casa”

Nessun accordo già raggiunto tra maggioranza e opposizione sulla riforma del trasporto pubblico locale in Calabria. I consiglieri regionali di minoranza intervengono per smentire le ricostruzioni apparse sulla stampa e chiarire i termini del confronto politico in corso sulla nuova organizzazione del settore. La novità più rilevante riguarda il contenuto della riforma: secondo quanto precisato dall’opposizione, non si sta lavorando a una semplice modifica della proposta di legge già approvata dalla maggioranza nelle Commissioni, ma alla definizione congiunta di un testo completamente nuovo, che tenga conto delle criticità e delle perplessità sollevate dalla minoranza.

Una posizione accompagnata da un messaggio diretto al presidente della Regione Roberto Occhiuto: i consiglieri di opposizione si dichiarano pronti a sostenere un confronto anche nell’eventualità in cui venga posta la questione di fiducia, senza considerare la possibile perdita del seggio un motivo per rinunciare alle proprie posizioni. Al centro della discussione resta il futuro del trasporto pubblico calabrese, con le conseguenze che la riforma potrebbe avere per lavoratori, operatori, amministrazioni comunali e cittadini.

La minoranza: nessuna intesa sulla proposta della maggioranza, si lavora a un nuovo testo

La precisazione arriva attraverso una nota congiunta dei consiglieri regionali di minoranza, che intendono chiarire la natura del dialogo avviato con la maggioranza sulla riforma del trasporto pubblico locale. L’opposizione esclude che sia stata raggiunta un’intesa politica sulla proposta attualmente in discussione e sottolinea che il lavoro in corso punta a costruire un impianto normativo differente, capace di superare le criticità individuate nel testo originario. “Le ricostruzioni apparse sulla stampa in merito a un presunto accordo tra maggioranza e minoranza sulla riforma del trasporto pubblico locale non corrispondono alla realtà dei fatti. Non è in discussione una semplice revisione della proposta di legge già approvata dalla maggioranza nelle Commissioni, né un’intesa costruita attraverso emendamenti di dettaglio. Si lavora, invece, congiuntamente a una proposta del tutto nuova rispetto a quella attualmente sul tavolo, in linea con le perplessità e le criticità sollevate dalla minoranza. Il nostro obiettivo resta quello di garantire una riforma solida, funzionale e duratura del sistema del trasporto pubblico locale, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini e di rafforzare la governance del settore”, affermano i consiglieri regionali di opposizione.

Il chiarimento evidenzia quindi una distinzione sostanziale tra la disponibilità al confronto e l’esistenza di un accordo politico già definito. La minoranza ribadisce di voler contribuire alla costruzione di una riforma che possa garantire stabilità e funzionalità al sistema dei trasporti, senza limitarsi a correggere singoli aspetti della proposta precedentemente approvata nelle Commissioni. L’obiettivo dichiarato è arrivare a una soluzione che risponda alle esigenze del territorio e offra un quadro organizzativo adeguato alle necessità del servizio pubblico.

Il messaggio a Occhiuto: pronti al confronto anche sulla questione di fiducia

Il passaggio politicamente più significativo della nota riguarda l’eventuale decisione del presidente Occhiuto di porre la questione di fiducia sulla riforma. I consiglieri di minoranza chiariscono che una simile eventualità non modificherebbe la loro posizione e che sarebbero comunque pronti al confronto in Aula. L’opposizione rivendica la propria disponibilità a lavorare su un testo condivisibile, ma precisa che il dialogo non potrà tradursi in un sostegno automatico a una proposta considerata inadeguata. La valutazione finale dipenderà dunque dai contenuti della riforma e dalla capacità del nuovo testo di rispondere alle esigenze del sistema calabrese della mobilità. Una posizione che i consiglieri accompagnano con parole nette anche rispetto alle possibili conseguenze politiche e istituzionali di un eventuale scontro sulla fiducia.

“Se il lavoro in corso condurrà a un testo che risponda a queste esigenze e che sia nell’interesse della Calabria, la minoranza sarà presente e disponibile a contribuire al suo perfezionamento. Non cerchiamo compromessi formali: cerchiamo una soluzione seria, condivisibile e capace di dare certezze ai lavoratori, agli operatori del settore, ai Comuni e agli utenti. Qualora, invece, il testo non rispondesse ai requisiti di adeguatezza e correttezza istituzionale che riteniamo indispensabili, non mancheremmo di continuare a esprimere le nostre riserve. Saremo pronti a confrontarci in Aula, anche qualora il presidente Occhiuto decidesse di porre la questione di fiducia.

Non temiamo di andare a casa. Non abbiamo paura di perdere il seggio quando è in gioco la qualità del servizio pubblico, la corretta organizzazione della mobilità e il diritto dei calabresi a un trasporto pubblico efficiente e affidabile. La nostra disponibilità al dialogo è reale, ma non può tradursi in una rinuncia ai principi e alle responsabilità che ci vediamo chiamati a esercitare. Per il bene della Calabria, continueremo a lavorare per una riforma del trasporto pubblico locale all’altezza delle esigenze del territorio”, conclude la nota dei consiglieri regionali di minoranza.