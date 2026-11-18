Il 31 dicembre 2026 scadranno i contratti delle aziende che garantiscono il trasporto pubblico locale in Calabria, ma la gara per i nuovi affidamenti non è stata ancora bandita e l’Antitrust ha già escluso ulteriori proroghe d’urgenza. È su questa situazione che interviene l’avvocato Antonello Talerico, componente del Coordinamento regionale di Forza Italia, con una nota nella quale critica la proposta di riforma avanzata dalla maggioranza regionale e indica un percorso alternativo per assicurare la continuità dei collegamenti. Al centro della questione c’è il futuro di ART-Cal, l’Autorità regionale dei trasporti, che la maggioranza vorrebbe sopprimere per sostituirla con AMCAL, una società per azioni. Anche la minoranza ha annunciato la volontà di lavorare a una riforma condivisa, ma secondo Talerico il punto decisivo resta la pubblicazione del bando, per il quale non è stata ancora indicata una data. Il rappresentante di Forza Italia sostiene che non sia necessario cambiare la natura dell’ente per procedere agli affidamenti e chiede invece un intervento legislativo mirato, accompagnato dal trasferimento dei contratti e delle relative risorse.

La contestazione alla Regione e il nodo delle competenze di ART-Cal

Secondo Talerico, la motivazione utilizzata dalla Giunta per giustificare la sostituzione dell’Autorità regionale non sarebbe fondata sul piano normativo. “Secondo la Giunta ART-Cal non potrebbe più affidare i servizi. Non è così. La norma invocata, l’articolo 27, comma 12-quater, del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede che se l’ente affidante partecipa a una delle aziende in gara la procedura sia svolta da un’altra stazione appaltante: chiede di affidare la gara a un terzo, non di sopprimere l’ente. Il vincolo varrebbe identico per AMCAL, controllata almeno al 51% dalla Regione. Basta una convenzione con la Stazione unica appaltante regionale, come la stessa proposta prevede per AMCAL.” Il componente del Coordinamento regionale di Forza Italia attribuisce inoltre alla Regione la responsabilità dei ritardi accumulati negli anni. “Il ritardo non dipende da ART-Cal ma dalla Regione. I contratti degli autobus, che la legge regionale del 2015 imponeva di trasferire all’Autorità, sono rimasti alla Regione e la gara del 2021 si è fermata per mancanza di copertura finanziaria. E ART-Cal è guidata da anni da un commissario nominato dal Presidente della Regione: accusarla di inefficienza significa addebitarle le inadempienze della Regione.”

AMCAL, i costi della nuova società e i dubbi sulla riforma

Un altro aspetto contestato riguarda la sostenibilità economica e l’assetto organizzativo della società che dovrebbe sostituire ART-Cal. Talerico richiama i contenuti della proposta di legge regionale n. 103, evidenziando che la costituzione di AMCAL non comporterebbe, secondo i dati riportati, una riduzione significativa dei costi. “Con la proposta di legge n. 103 la società nasce con un capitale di 510 mila euro, ricavato tagliando il trasferimento ad ART-Cal per il 2026. Il suo costo di funzionamento è stimato negli stessi 827 mila euro annui previsti per ART-Cal; l’unico risparmio indicato, 46.500 euro, dipende dalla concessione gratuita di un immobile. Lo statuto è approvato dalla Giunta e, se si sceglie l’amministratore unico, il Consiglio regionale non designa nessuno. La stessa società bandirebbe la gara e al tempo stesso acquisterebbe i treni da dare alle aziende, affiderebbe la gestione della rete ferroviaria regionale e autorizzerebbe i servizi concorrenti, mentre la legge statale vuole regolazione e gestione “distinte” ed esercitate “separatamente”.” Le osservazioni riguardano quindi sia l’utilizzo delle risorse pubbliche sia la concentrazione di funzioni differenti all’interno della nuova società, con particolare riferimento alle attività di affidamento, gestione e regolazione del trasporto ferroviario regionale.

Il rappresentante di Forza Italia solleva anche questioni di legittimità costituzionale e di tutela del personale attualmente impiegato nell’Autorità regionale. “Istituendo la società per legge, poi, la proposta si sottrae alla deliberazione motivata e il parere preventivo della Corte dei conti richiesti dal testo unico sulle società pubbliche. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 201 del 2022, ha già dichiarato illegittima una legge regionale che consentiva società pubbliche fuori dai limiti dell’articolo 4 di quel testo unico, che le ammette per produrre beni e servizi, non per esercitare funzioni amministrative. E i dipendenti di ART-Cal non sanno quale contratto collettivo avranno.” A queste criticità si aggiungono le tempistiche previste per il completamento della riforma. “Il cronoprogramma porta i nuovi gestori tra fine 2027 e 2028, pur ammettendo che AMCAL riprenderebbe le pratiche di ART-Cal “senza riaprire le attività validamente compiute”: se gli atti sono pronti, si possono pubblicare subito.” Per Talerico, dunque, la creazione di una nuova società non risolverebbe nell’immediato il problema degli affidamenti, mentre gli atti amministrativi già predisposti potrebbero essere utilizzati per accelerare la procedura.

Le critiche anche all’opposizione e il possibile taglio del Fondo nazionale trasporti

La posizione di Talerico non risparmia la minoranza regionale, alla quale riconosce la fondatezza di alcune osservazioni giuridiche ma contesta l’impostazione politica. La questione riguarda soprattutto la possibilità di rispettare la scadenza del 31 dicembre e le conseguenze economiche che potrebbero derivare dalla mancata pubblicazione della gara. “L’opposizione ha ragione sul piano giuridico, ma la sua linea politica è debole. Difende ART-Cal così com’è e lascia credere che con essa si rispetterebbe il 31 dicembre, ma nessun ente aggiudica e avvia una gara europea in sei settimane. Richiama il taglio del 15% del Fondo nazionale trasporti senza coglierne il senso: l’articolo 27, comma 2, lettera c), dello stesso decreto colpisce le Regioni che al 31 dicembre non hanno almeno pubblicato il bando. La norma premia chi bandisce la gara, non chi cambia nome all’ente.” Secondo questa interpretazione, il passaggio fondamentale per evitare le conseguenze previste dalla normativa non sarebbe l’aggiudicazione definitiva entro la fine dell’anno, ma almeno la pubblicazione del bando entro la scadenza indicata.

La proposta di Talerico: bando entro il 31 dicembre e continuità dei servizi dal 1° gennaio

Per superare lo stallo, Talerico propone una modifica circoscritta alla legge regionale n. 35 del 2015, mantenendo ART-Cal come ente pubblico e prevedendo una serie di interventi da attuare in tempi rapidi. “La soluzione è una legge di poche disposizioni che modifichi la legge regionale n. 35 del 2015. ART-Cal resta ente pubblico, il commissariamento si chiude e il direttore generale è scelto con avviso pubblico, sentito il Consiglio regionale. Entro trenta giorni la Regione trasferisce ad ART-Cal i contratti degli autobus con le relative risorse su un capitolo vincolato. Il bando è pubblicato entro il 31 dicembre tramite la Stazione unica appaltante, con gli atti già pronti aggiornati alle regole dell’Autorità dei trasporti. Dal 1° gennaio il servizio è garantito da un atto transitorio, previsto dal Regolamento europeo n. 1370 del 2007, limitato al tempo della gara. I Comuni siedono in un’assemblea con pareri obbligatori su piano dei servizi, lotti e contratti, senza versare capitale. I bandi prevedono una clausola sociale effettiva con il contratto nazionale degli autoferrotranvieri. Il tutto senza nuovi oneri per la Regione”.