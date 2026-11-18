Potenziamento dei collegamenti tra aree interne, coste e atenei, seguito da abbonamenti gratuiti per gli studenti calabresi e tariffe agevolate per chi viaggia per lavoro. È questa la proposta per il Trasporto Pubblico Locale di Nicola Salerno (Avanti Calabria). “Il diritto alla mobilità garantisce uguaglianza, diritto allo studio e tenuta sociale“, afferma Salerno. “Dobbiamo prima costruire una rete capillare verso i centri urbani e le università di Rende, Catanzaro e Reggio Calabria, includendo corse serali e festive. Su questa base, vanno poi introdotti i mezzi gratis per gli studenti, così da incentivare i giovani a formarsi qui frenando la fuga al Nord“.

Parallelamente, l’attenzione va rivolta a chi si sposta quotidianamente per impiego: “serve un piano di sconti strutturali e abbonamenti agevolati dedicati ai lavoratori pendolari, che oggi sostengono costi troppo alti per raggiungere le sedi lavorative dalle zone più periferiche“. Sul fronte economico, Avanti Calabria chiede di superare i bonus provvisori rimodulando i fondi residui del ciclo 2021-2027 (PR Calabria e coesione) per assicurare una programmazione pluriennale certa.

“Chiediamo alla Regione e alle aziende un tavolo urgente con studenti, pendolari, parti sociali ed enti locali“, conclude Salerno. “Un trasporto efficiente aiuta le famiglie, sostiene chi lavora, contrasta lo spopolamento e dà ai giovani un motivo concreto per restare“.