La cura quotidiana del territorio come punto di partenza per progettare il futuro della zona sud della città. È stato questo il tema centrale della partecipata assemblea pubblica promossa in collaborazione con la V Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria, tenutasi nella serata di ieri, 23 novembre, in un clima di entusiasmo, dialogo e sinergia tra cittadini, associazioni e istituzioni. All’appuntamento erano presenti la presidente della V Circoscrizione, avv. Caterina Pitasi, insieme al suo esecutivo, gli assessori comunali Caridi e Maiolino e i consiglieri comunali Cardia, per la maggioranza, e Delfino, per l’opposizione.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del parroco della Chiesa di San Francesco d’Assisi, Fra’ Gianluca Chilà. Successivamente, il Comitato di Quartiere Sbarre San Francesco ha consegnato ufficialmente alla presidente Pitasi un dettagliato dossier articolato in 23 punti, accompagnato dagli elaborati progettuali e dai render per la riqualificazione urbana realizzati dagli architetti Rosi Staropoli e Stefano Trapani.

La visione del Comitato: una piattaforma operativa per Sbarre e aree limitrofe

Il documento redatto dal Comitato – che abbraccia il perimetro comunitario della Parrocchia di San Francesco d’Assisi includendo Sbarre e le direttrici di Ravagnese, Modena, Viale Laboccetta e Vico Ferruccio – nasce dalla volontà di trasformare le segnalazioni quotidiane in proposte tecniche immediatamente cantierabili. “Ogni ambizione di sviluppo futuro non può prescindere da una precondizione essenziale: garantire con regolarità la cura e la sistemazione dell’ordinario“, si legge nella relazione, che suddivide gli interventi in tre macro-aree strategiche.

Viabilità, sicurezza stradale e trasporto pubblico

Sul fronte della mobilità, il Comitato chiede interventi immediati per tutelare l’incolumità dei pedoni e fluidificare il traffico:

Segnaletica e attraversamenti : rifacimento urgente delle strisce pedonali (con priorità su Via Sbarre Centrali e Via Gebbione), rimozione dei cartelli vetusti e ammodernamento della segnaletica direzionale e turistica lungo l’asse Aeroporto “Tito Minniti” – Ponte Sant’Agata.

: rifacimento urgente delle strisce pedonali (con priorità su Via Sbarre Centrali e Via Gebbione), rimozione dei cartelli vetusti e ammodernamento della segnaletica direzionale e turistica lungo l’asse Aeroporto “Tito Minniti” – Ponte Sant’Agata. Percorsi pedonali protetti : messa in sicurezza e illuminazione del sottopasso aeroportuale di Via Vittime dell’Amianto (ex Via Padova), collegamento pedonale fondamentale verso il Polo Sanitario Sud e il Parco Lineare Sud, e realizzazione di un marciapiede in Via Gebbione nel tratto successivo all’Ufficio Postale.

: messa in sicurezza e illuminazione del sottopasso aeroportuale di Via Vittime dell’Amianto (ex Via Padova), collegamento pedonale fondamentale verso il Polo Sanitario Sud e il Parco Lineare Sud, e realizzazione di un marciapiede in Via Gebbione nel tratto successivo all’Ufficio Postale. Snodi viari e TPL: realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra Viale Calabria e Via San Giuseppe, riprogettazione di quella di Via Gebbione, contrasto alla sosta selvaggia in Vico Sant’Anna durante il mercato agricolo e installazione di nuove pensiline ATAM attrezzate lungo Via Sbarre Centrali.

Igiene pubblica, manutenzione del verde e vigilanza

Ampio spazio è dedicato al decoro quotidiano e ai servizi essenziali:

Emergenza idrica e fognaria : richiesta di un piano straordinario con Sorical per l’adduzione dalla Diga sul Menta e l’efficientamento dei serbatoi (Sant’Agata, Modena, Trabocchetto e Saracinello), unitamente alla riparazione urgente della perdita fognaria su Via Sbarre Centrali fronte Villa Guarna.

: richiesta di un piano straordinario con Sorical per l’adduzione dalla Diga sul Menta e l’efficientamento dei serbatoi (Sant’Agata, Modena, Trabocchetto e Saracinello), unitamente alla riparazione urgente della perdita fognaria su Via Sbarre Centrali fronte Villa Guarna. Pulizia e controllo del territorio : introduzione delle figure dell’Operatore Ecologico di Quartiere e del Vigile di Quartiere, programmazione della pulizia meccanizzata con divieti di sosta ridotti al minimo e avvisi digitali, e installazione di una telecamera di videosorveglianza contro l’abbandono illecito di rifiuti nella piazzetta della Chiesa.

: introduzione delle figure dell’Operatore Ecologico di Quartiere e del Vigile di Quartiere, programmazione della pulizia meccanizzata con divieti di sosta ridotti al minimo e avvisi digitali, e installazione di una telecamera di videosorveglianza contro l’abbandono illecito di rifiuti nella piazzetta della Chiesa. Verde urbano: potatura invernale conservativa (con priorità al Viale Calabria) e posizionamento di fioriere antismog lungo i marciapiedi commerciali.

Le proposte progettuali di rigenerazione urbana

Il cuore visivo del dossier è rappresentato dagli studi architettonici curati dagli architetti Rosi Staropoli e Stefano Trapani, che ridisegnano quattro luoghi simbolo del rione:

Piazza Chiesa di San Francesco d’Assisi : riqualificazione integrale dell’unica vera agorà del quartiere attraverso una nuova pavimentazione pedonale, aiuole alberate, arredi urbani moderni e la regolamentazione dei varchi di soccorso e della sosta.

: riqualificazione integrale dell’unica vera agorà del quartiere attraverso una nuova pavimentazione pedonale, aiuole alberate, arredi urbani moderni e la regolamentazione dei varchi di soccorso e della sosta. Via Sbarre Superiori e incrocio con Via Sbarre Centrali : demolizione dei ruderi pericolanti oggi spesso trasformati in micro-discariche per ricavare, da un lato, l’allargamento della carreggiata con marciapiede, area verde e parcheggi e, dall’altro, un nuovo slargo urbano sicuro con panchine e alberature.

: demolizione dei ruderi pericolanti oggi spesso trasformati in micro-discariche per ricavare, da un lato, l’allargamento della carreggiata con marciapiede, area verde e parcheggi e, dall’altro, un nuovo slargo urbano sicuro con panchine e alberature. Ponte Sant’Agata: ristrutturazione e messa in sicurezza dello storico ingresso sud con la creazione di una terrazza panoramica sul torrente, il completamento delle bretelle di collegamento con l’Autostrada A2 e la nascita di un parco urbano attrezzato con percorsi ciclopedonali, aree fitness/parkour e apivie.

A queste tavole si affiancano tre proposte strategiche per il quadrante sud: la riqualificazione del Viale Calabria (con corsie preferenziali bus sui controviali, pista ciclabile e nuova rotatoria centrale attraversabile), la dotazione di un’area sgambamento cani nel Parco urbano di Via Santi Italo Greci, il rilancio polivalente del Campo da Baseball e l’abbattimento dei quattro “ecomostri” di Viale Europa per destinare l’area bonificata al futuro ampliamento del limitrofo Presidio Ospedaliero “Morelli”.

Il confronto con i cittadini

Ampia la partecipazione dei residenti al dibattito, durante il quale sono emerse diverse istanze, a partire dalla necessità di mantenere il Polo Sanitario Sud nel quartiere, evitando soprattutto agli anziani disagevoli spostamenti verso il centro cittadino. Tra le altre richieste, il miglioramento della sicurezza stradale attraverso il rinnovo della segnaletica, la rimozione dell’amianto presente in alcune aree del rione e una maggiore attenzione alla pulizia delle strade. L’incontro si è concluso in un clima di generale soddisfazione, condiviso da cittadini e rappresentanti istituzionali, nella consapevolezza che la comunità non chiede soltanto interventi per risolvere le criticità quotidiane, ma aspira a un quartiere più bello, vivibile, sostenibile e decoroso.