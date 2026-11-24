Si sta vivendo un momento storico complesso, e non solo per il nostro Paese, momento dominato dalle guerre, guerreggiate e ibride; dalla cultura della potenza, espressa e sezionata in vari modi ed aree; dalla scarsa accettazione che i diritti debbano esistere ma possono essere vantati solo se si riconoscono appieno i doveri, ovvero, proiettandoci su un’altra angolatura, che “Tu sei libero fin quando la tua libertà non offende quella di un altro” (John Stuart Mill) dalla difficoltà ad acquisire che la vicinanza e la comprensione tra le persone genera un solido rapporto umano, aiutando a superare le esplosive intemperanze di questo periodo e, nell’impegno produttivo, a generare un indubbio vantaggio competitivo.

In questa complessa realtà bisogna avere ben chiaro un obiettivo: la crescita, senza la quale si accentuano le disuguaglianze, gli squilibri e, quindi, si alimentano le contestazioni e le guerre. Tale obiettivo diventa velleitario se non si tiene in evidenza un problema che, nel medio – lungo periodo, può schiacciare qualsiasi prospettiva: la transizione demografica, tradotta in un calo della natalità e nell’invecchiamento della popolazione, incide negativamente sul PIL, sul mondo produttivo, sulla stabilità sociale, sulla democrazia, sul welfare, sulla distribuzione della ricchezza, sulla democrazia. La Ragioniera Generale dello Stato, Dora Perrotta, alla domanda su quali siano i numeri che, da Ragioniera, la preoccupano di più, ha indicato quelli connessi al dato demografico. Su questa efficace sintesi aggiungo, senza alcun dubbio di smentita, che la transizione demografica deve essere al primo posto, in termini di attenzione e preoccupazione tra le tante situazioni che ci attanagliano e caratterizzano la nostra epoca: transizione climatica, geopolitica, tecnologica, di costume ed altro ancora.

Qualche dato può aiutare a comprendere meglio la situazione, a sensibilizzarci, spingendoci a tenere alta l’attenzione. Secondo un rapporto Prometeia, il 2025 è stato un anno spartiacque per il problema demografico. In corrispondenza, dal 2025 l’intensità dell’incremento della popolazione tra i 65 e i 74 anni aumenta decisamente, soprattutto se confrontata con la popolazione 80+ o quella giovane, il cui trend rimane invece costante. Se nei passati 10 anni l’aumento medio di questa classe di età è stato di 75.000 unità l’anno, nel prossimo decennio sarà di 194.000 ogni anno, quasi il triplo. Il motivo è semplice ed è dato dalla dimensione delle coorti di baby boomer (i nati tra il 1946 e il 1964) che in questo decennio raggiungono tale età. Altresì il tasso di natalità, dopo il picco dei primi anni 60, ha cominciato a scendere e negli anni 80 ha raggiunto livelli minimali. La successiva lieve risalita, dovuta anche alla popolazione immigrata, non ha impedito il progressivo aumento dell’età media della popolazione.

La denatalità ha prodotto l’effetto “banchi vuoti”. I relativi indici sono allarmanti: la popolazione scolastica, se seguita con questo trend, sarà da oggi al 2040 di 7.383.000 unità (-21,2 %), le classi avranno un calo del 23%, come anche i docenti. A seguito di tale dinamica si aggiunge che, per gli effetti sul reddito, sulla domanda e sul risparmio, siamo, in valore assoluto, il Paese in fondo alle classifiche europee dei Neet (under 35 anni che non studiano e non lavorano) con effetti devastanti sulla capacità di reddito, sulla domanda, sui risparmi, sul welfare e sugli equilibri sociali.

Cerchiamo di individuare qualche ipotesi di alleggerimento.

Inquadriamo la longevity economy come complesso di attività economiche (prodotti, servizi, occupazione) rivolte prevalentemente alla popolazione con più di 50 anni, e che riguardano i miglioramenti degli stili di vita in termini di nutrizione, attività fisica, prevenzione, formazione continua, protezione assicurativa. In effetti, tutto ciò che è utile all’età di quiescenza. Gli over 50 in Italia sono prossimi al 49% della popolazione, mentre gli over 65 sono il 24,5%. Gli over 80 son 4.591 mln e superano il numero di bimbi sotto i 10 anni di età (4.326 Mln). È impressionante registrare come nel 2050 gli over 65 saranno il 34,5% della popolazione e gli over 80 il 13,6 %, con un’aspettativa di vita oltre gli 87 anni. Altro dato che fa riflettere: nel 2047 le coppie senza figli supereranno quelle con figli che passano, queste, dal 28,1% di oggi al 21,1% delle famiglie italiane: poco più di 1 su 5.

L’inverno demografico, qualora non si fosse capito, è una realtà che, ripeto, mette a rischio la tenuta dello Stato Sociale e la stessa democrazia. Roberto Garofoli, in un rapporto su “Strategie e Futuro”, a cura dell’ANCI, individua “tre leve” indispensabili per tornare ad uno sviluppo stabile ed inclusivo. Le tre leve, tutte necessarie ed interdipendenti, sono “investimento e coesione sociale”; “competitività e resilienza”; “modernizzazione e qualità istituzionale”. Tali leve possono muoversi in sincronia solo se sostenute da una migliorata e equilibrata situazione demografica e da un capitale umano, proporzionalmente giovane, in grado di sostenere un futuro che va creato, direi con lo spirito e la voglia che ha animato la ricostruzione del Paese dopo la seconda guerra mondiale. Ripercorriamo quella strada, e mi riferisco alla consapevolezza, responsabilità partecipativa e capacità critica dei giovani, e ritorneremo ad essere un grande Paese.

Il presente scritto raccoglie, in prevalenza, oltre a miei spunti personali, contributi che illustri studiosi hanno dato in un convegno dal titolo “Transizione demografica: incidenza sul PIL sull’industria finanzia e sulla stabilità sociale” (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – 12 novembre 2026). Il dibattito, da me stimolato, ha prodotto efficaci risultati che sono stati richiamati in questo scritto e che sono da tenere in evidenza nel procedere della nostra vita politica, sociale e produttiva.