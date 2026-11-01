Trail, Francesco Mangano vince la prima edizione de “La Grande Via dell’Aspromonte”: a Cittanova spettacolo tra sport e natura

Francesco Mangano è il vincitore della prima edizione de “La Grande Via dell’Aspromonte”, il nuovo appuntamento dedicato al trail running che ha portato a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, numerosi appassionati della corsa in montagna. Un esordio accompagnato da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature autunnali, cielo limpido e i suggestivi colori del foliage a fare da cornice ai percorsi immersi nella natura dell’Aspromonte. La manifestazione, organizzata dall’ASD Zomaro Experience con la collaborazione tecnica della Sila3Vette Winter Edition, ha richiamato partecipanti anche da fuori del territorio, offrendo un’occasione per unire competizione sportiva e valorizzazione del paesaggio montano calabrese. Due le distanze previste, con tracciati e dislivelli differenti: la Epic di 40 chilometri e la Origins di 10 chilometri.

La Grande Via dell’Aspromonte, Mangano domina la Epic di 40 chilometri

Nella prova principale, caratterizzata da un percorso di 40 chilometri e 1.700 metri di dislivello, Francesco Mangano ha conquistato il primo posto con il tempo di 3 ore, 31 minuti e 53 secondi, precedendo Roberto Orfanò di 13 minuti e 25 secondi. I due sono stati gli unici concorrenti a completare la gara in meno di quattro ore. Il terzo gradino del podio è andato a Santo Baudo, che ha concluso con un distacco di un’ora e 5 secondi dal vincitore. Alle sue spalle si sono classificati Alessandro Antipatico, quarto a un’ora, 6 minuti e 34 secondi, e Giuseppe Labriola, quinto a un’ora, 13 minuti e 12 secondi. La competizione ha messo alla prova gli atleti lungo un tracciato impegnativo, attraverso uno degli ambienti naturali più caratteristici della Calabria, valorizzato dalle condizioni climatiche e dai colori della stagione autunnale.

Giuseppina Eva Casella conquista la gara femminile sui 40 km

Tra le donne, il successo nella distanza Epic è andato a Giuseppina Eva Casella, che ha concluso la gara in 5 ore, 9 minuti e 40 secondi, ottenendo anche la nona posizione nella classifica generale. Alle sue spalle si è piazzata Lisa Sorrenti, con un ritardo di 16 minuti e 24 secondi, mentre il terzo posto femminile è stato conquistato da Elvira Mattia Galati, staccata di un’ora, 19 minuti e 46 secondi. Quarta posizione per Simona Carmela Trischitta, arrivata a un’ora, 34 minuti e 52 secondi dalla vincitrice.

Origins di 10 km, vittoria di Vito Cosentino e Teresa Latella

Partecipazione più numerosa nella Origins di 10 chilometri, con 500 metri di dislivello, la distanza più breve prevista dal programma. A imporsi nella classifica generale è stato Vito Cosentino, che ha tagliato il traguardo in 1 ora, 7 minuti e 49 secondi. Più combattuta la sfida per le posizioni successive, con Vincenzo Randazzo secondo a 8 minuti e 33 secondi dal vincitore e Rocco De Caria terzo a 8 minuti e 44 secondi. Nella classifica femminile ha prevalso Teresa Latella, ottava assoluta con il tempo di 1 ora, 25 minuti e 4 secondi. Seconda posizione per Maria Concetta Orfanò, con un distacco di 23 minuti e 50 secondi, seguita da Carmela Gasbarro, terza a 23 minuti e 54 secondi.

Cittanova protagonista, sport e valorizzazione del territorio nell’Aspromonte

La prima edizione de La Grande Via dell’Aspromonte ha rappresentato anche un’occasione per promuovere Cittanova e il patrimonio naturalistico dell’Aspromonte, attraverso una manifestazione capace di coinvolgere atleti, organizzatori, associazioni e realtà del territorio. Fondamentale per la realizzazione dell’evento è stata la collaborazione tra l’ASD Zomaro Experience e la Sila3Vette Winter Edition, che ha messo a disposizione la propria esperienza organizzativa per accompagnare il debutto della nuova competizione. Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento al Comune di Cittanova, alla Regione Calabria, all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e a BCC Calabria Ulteriore per il sostegno alla manifestazione. Un riconoscimento è stato riservato anche agli sponsor, alle associazioni locali e a tutti coloro che hanno contribuito con il proprio impegno alla preparazione e alla gestione dell’iniziativa. Il debutto de La Grande Via dell’Aspromonte si chiude così con un bilancio positivo in termini di partecipazione e organizzazione, ponendo le basi per lo sviluppo di una manifestazione sportiva legata alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio reggino.