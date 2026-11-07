Tragedia in Calabria, giovane precipita dal terzo piano di un centro di accoglienza: morto in ospedale

Tragedia a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 36 anni, di nazionalità iraniana, è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un centro di accoglienza. La violenta caduta gli ha provocato gravi conseguenze, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato subito dopo l’accaduto, con l’arrivo sul posto dei medici del 118 dell’ospedale di Paola. Le condizioni del trentaseienne sono apparse particolarmente gravi, tanto da richiedere il trasferimento urgente in ospedale a Cosenza, nel tentativo di salvargli la vita.

L’uomo, secondo quanto emerso, aveva sbattuto violentemente la testa in seguito alla precipitazione dal terzo piano della struttura che lo ospitava. Dopo i primi soccorsi, è stato quindi disposto il trasporto d’urgenza a Cosenza, nella speranza che le cure ospedaliere potessero evitare il peggio. Nonostante l’intervento sanitario, però, per il 36enne non c’è stato nulla da fare.