Tragedia in Calabria, auto sfonda una ringhiera e precipita in un canale: morto un 36enne

Tragedia nella notte a Scalea, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 36 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La vittima, residente a Lauria, in provincia di Potenza, viaggiava a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo nel sottostante canale Tirello. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, mentre sulla zona si abbatteva un violento acquazzone.

Incidente mortale a Scalea: l’auto precipita nel canale Tirello

Secondo una prima ricostruzione, il 36enne stava percorrendo Viale Europa quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della Fiat Panda. L’automobile ha attraversato l’incrocio con Viale Mediterraneo, ha sfondato una ringhiera di protezione ed è precipitata nel canale Tirello, terminando la propria corsa completamente capovolta. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Scalea, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Soccorsi sotto un violento acquazzone, operazioni fino all’alba

Le operazioni di soccorso e recupero si sono svolte in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, a causa del violento acquazzone che ha interessato la zona durante la notte. I Vigili del Fuoco hanno effettuato approfondite verifiche lungo il canale per accertare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte nell’incidente. Le attività sono proseguite per diverse ore e si sono concluse quasi all’alba, dopo il recupero della Fiat Panda mediante un’autogru. Nel frattempo, i Carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Scalea, indagini sulla dinamica dell’incidente

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo dell’automobile. Gli accertamenti dei militari dell’Arma sono finalizzati a ricostruire quanto avvenuto lungo Viale Europa e a stabilire le circostanze che hanno portato il veicolo a sfondare la ringhiera e a precipitare nel canale. L’incidente è costato la vita al 36enne originario del territorio lucano, residente a Lauria, per il quale ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.