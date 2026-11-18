Una donna di 84 anni è morta oggi all’ospedale di Cosenza a seguito delle ferite riportate dopo essere stata investita da un’automobile a Paola. La donna stava passeggiando sul lungomare della cittadina tirrenica quando è stata travolta dal veicolo. Dopo l’impatto l’anziana è stata soccorsa dal 118 che, valutate come gravissime le sue condizioni, ha chiesto l’invio di un elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale presso il Gom di Reggio Calabria. L’84enne è deceduta poco dopo il suo arrivo al nosocomio.