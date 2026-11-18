“Non c’è tregua per chi ha affrontato l’inferno di fuoco e fumo al largo di Praialonga, lottando contro il tempo per strappare vite umane alla morte. La decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso della Procura generale annullando le assoluzioni per il capitano Vincenzo Barbangelo e il maresciallo Andrea Novelli, riapre una ferita dolorosa e ci lascia increduli”. È quanto dichiarano in una nota congiunta i Segretari Nazionali USIF Cutrupi e Camera, esprimendo la totale e incondizionata vicinanza dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri al personale coinvolto in questa incredibile vicenda.

“È inaccettabile e profondamente ingiusto che dei servitori dello Stato, acclamati ieri come eroi per atti di coraggio straordinario, come Maurizio Giunta che, con una gamba fratturata su un’imbarcazione in fiamme, continuava a lanciare persone in acqua per salvarle; Giovanni Frisella con un piede rotto aggrappato a un naufrago che non sapeva nuotare o lo stesso Andrea Novelli tuffatosi per recuperare un collega in difficoltà, si ritrovino oggi, ancora una volta, sul banco degli imputati a dover affrontare un iter giudiziario infinito”, sottolineano i dirigenti sindacali Usif.

“​In quei drammatici minuti segnati dalla rapidità fulminea delle fiamme e dallo scoppio di una bombola di GPL, i finanzieri hanno agito con spirito di sacrificio e dedizione assoluta, compiendo il proprio dovere umano e professionale in condizioni di pericolo estremo. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare che, oltre a essere servitori dello Stato, dietro queste divise ci sono delle persone e delle famiglie”, proseguono Cutrupi e Camera.

“Affrontare nuovamente l’enorme apparato giudiziario comporta ricadute profonde e logoranti nella vita quotidiana dei nostri colleghi e dei loro cari, costretti a subire un peso psicologico ed economico insostenibile. L’USIF non abbandona mai il proprio personale nei momenti di difficoltà! Siamo e resteremo al loro fianco, garantendo ogni supporto necessario affinché venga restituita piena dignità e giustizia a uomini che hanno onorato il Corpo della Guardia di Finanza e l’intero Paese”.