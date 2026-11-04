Tragedia di Crans-Montana, la Svizzera rinuncia al rimborso delle spese mediche dei feriti italiani. Meloni: “nessun costo per le famiglie e per l’Italia”

La Svizzera rinuncia a chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute per i feriti italiani della tragedia di Crans-Montana, curati negli ospedali elvetici. A comunicarlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha accolto con soddisfazione la decisione illustratale direttamente dal presidente svizzero Guy Parmelin. Si tratta di una soluzione che, secondo quanto annunciato dalla premier, esclude qualsiasi onere economico a carico delle famiglie dei feriti e dell’Italia per le spese sanitarie interessate dalla decisione. La notizia arriva nel contesto delle conseguenze della tragedia di Crans-Montana, che ha coinvolto anche cittadini italiani, lasciando famiglie in lutto e giovani feriti alle prese con un difficile percorso di recupero.

Crans-Montana, la decisione della Svizzera sulle spese sanitarie

Il Governo svizzero ha deciso di non richiedere all’Italia il rimborso dei costi delle cure mediche prestate negli ospedali del Paese ai cittadini italiani rimasti feriti nella tragedia. La comunicazione è stata trasmessa a Giorgia Meloni dal presidente Guy Parmelin, come riferito dalla stessa presidente del Consiglio. “Accolgo con grande soddisfazione la notizia, comunicatami dal Presidente Guy Parmelin, della rinuncia della Svizzera a chiedere il rimborso delle spese mediche dei feriti italiani della tragedia di Crans-Montana curati negli ospedali elvetici. Sono felice di questa soluzione: nessun onere ricadrà sulle famiglie o sull’Italia”, ha dichiarato Meloni.

Meloni: “Il Governo continuerà a stare al fianco delle famiglie”

Nel commentare la notizia, la presidente del Consiglio ha rivolto un nuovo messaggio di solidarietà alle persone colpite dalla tragedia, ricordando il dolore delle famiglie che hanno perso i propri cari e le difficoltà affrontate dai giovani feriti.“Il mio pensiero va, ancora una volta, alle famiglie delle vittime e dei ragazzi feriti, che affrontano con straordinaria dignità e forza un dolore immenso. A loro rinnovo la più sincera vicinanza del Governo italiano, che continuerà a stare al loro fianco”, ha affermato il premier.

Il ringraziamento a Parmelin e i rapporti tra Italia e Svizzera

La presidente del Consiglio ha infine ringraziato il presidente svizzero Guy Parmelin per la decisione adottata, sottolineandone il significato anche sul piano delle relazioni bilaterali. “Ringrazio il Presidente Parmelin per la sensibilità dimostrata. Questa decisione conferma la solidità del rapporto tra le nostre Nazioni”, ha concluso Giorgia Meloni.