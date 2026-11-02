Tragedia all’Università della Calabria, 26enne muore precipitando dal ponte Pietro Bucci: indagini in corso

Una tragedia si è consumata nel cuore del campus dell’Università della Calabria, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal ponte Pietro Bucci. Il drammatico episodio si è verificato nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, all’interno dell’area universitaria. Il ragazzo, residente in una frazione del Comune di Paterno, in provincia di Cosenza, è precipitato nei pressi del Cubo 17, uno degli edifici del complesso universitario. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il ventiseienne non c’è stato nulla da fare. La vicenda è ora al centro delle indagini coordinate dalla Procura di Cosenza, che punta a chiarire le circostanze della caduta.

Tragedia all’Unical, giovane di 26 anni precipita dal ponte Pietro Bucci

Secondo le prime informazioni diffuse dall’agenzia AGI, il dramma si è verificato durante la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, nell’area del ponte Pietro Bucci dell’Università della Calabria. Il giovane sarebbe precipitato nei pressi del Cubo 17, all’interno del campus. La caduta ha avuto conseguenze fatali. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi e le forze dell’ordine, ma per il ventiseienne non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte del giovane riporta l’attenzione su un episodio drammatico avvenuto in uno dei luoghi più conosciuti del campus universitario calabrese. Restano tuttavia ancora da chiarire le circostanze nelle quali si è verificata la precipitazione.

Indagini dei Carabinieri, la Procura di Cosenza vuole chiarire la dinamica

Sulla vicenda stanno lavorando i Carabinieri, intervenuti sul luogo della tragedia e impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli istanti che hanno preceduto la caduta del ventiseienne, per comprendere cosa sia successo durante quella notte all’interno del campus dell’Unical. Al momento, la dinamica della tragedia non è stata ancora chiarita e non sono stati diffusi elementi sufficienti per stabilire le cause della precipitazione. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni investigative, nessuna ipotesi viene esclusa. Gli accertamenti dovranno quindi consentire di definire con maggiore precisione la successione degli eventi e le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.

Chi era il giovane morto nel campus dell’Università della Calabria

La vittima aveva 26 anni ed era residente in una frazione del Comune di Paterno, nel Cosentino. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla sua identità né informazioni che consentano di chiarire per quale motivo si trovasse nell’area universitaria durante la notte. Non è stato inoltre precisato se il giovane fosse uno studente dell’Università della Calabria. Un elemento che, allo stato attuale, non può essere dato per accertato. La tragedia si è verificata nella notte tra Halloween e Ognissanti e ha avuto come scenario il campus dell’Unical, a Rende.

Università della Calabria, attesa per gli sviluppi delle indagini sulla morte del 26enne

L’attenzione resta concentrata sull’attività investigativa avviata dopo la tragedia verificatasi nei pressi del ponte Pietro Bucci. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto prima della caduta e verificare tutti gli elementi utili a chiarire la vicenda. La Procura di Cosenza coordina le indagini, mentre i Carabinieri proseguono gli accertamenti. La ricostruzione definitiva dei fatti resta quindi affidata agli esiti dell’attività investigativa. Al momento l’unico dato certo è la morte del ventiseienne residente nel territorio di Paterno, precipitato nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre nei pressi del Cubo 17 dell’Università della Calabria. Una tragedia sulla quale sarà necessario fare piena luce, evitando conclusioni premature sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.