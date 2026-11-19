Un nuovo naufragio nel Mediterraneo, al largo di Lampedusa, dove un barchino di circa 7 metri si è ribaltato ed è affondato, facendo finire in acqua i migranti che si trovavano a bordo. Una bambina di 6 anni, originaria della Costa d’Avorio, risulta dispersa, mentre altre 50 persone sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera. L’imbarcazione era partita da Sfax, in Tunisia, ed era diretta verso le coste italiane. Secondo le informazioni disponibili, il natante si è improvvisamente rovesciato su un fianco poco prima di essere intercettato dai militari, provocando la caduta in mare dei passeggeri e il successivo affondamento.

Naufragio a Lampedusa, la Guardia Costiera salva 50 migranti

I soccorsi sono stati effettuati dai militari della motovedetta CP324 della Guardia Costiera, intervenuti per recuperare i naufraghi finiti in acqua dopo il ribaltamento del barchino. Complessivamente sono state salvate 50 persone, tra cui 10 donne e 3 minori. I migranti soccorsi sono stati successivamente trasportati a Lampedusa, dove sono sbarcati durante la notte al molo Papa Francesco. I naufraghi provengono da diversi Paesi africani: Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali.